La historia del cacao en Costa Rica y su transformación en chocolate gourmet son el eje de una nueva experiencia turística que Café Britt ofrece en La Fortuna de San Carlos: el Britt Cacao Tour, un recorrido que combina naturaleza, cultura y gastronomía.

La propuesta se desarrolla en un bosque productivo de aproximadamente 2.300 árboles de cacao, donde los visitantes pueden conocer el cultivo y las diferentes etapas que permiten convertir el fruto en chocolate.

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El proyecto tomó alrededor de tres años de desarrollo y busca mostrar una faceta de la historia costarricense que, según la empresa, no siempre ocupa un lugar destacado en los relatos tradicionales del país.

Durante la visita, los participantes conocen la importancia que tuvo el cacao en la época precolombina y su papel en la economía durante el periodo colonial. El recorrido también incorpora acontecimientos y personajes relacionados con la trayectoria de este producto en Costa Rica.

En 3 puntos La historia del cacao en Costa Rica y su transformación en chocolate gourmet son el eje de una nueva experiencia turística que Café Britt ofrece en La Fortuna de San Carlos: el Britt Cacao Tour. La propuesta se desarrolla en un bosque productivo de aproximadamente 2.300 árboles de cacao, donde los visitantes pueden conocer el cultivo y las diferentes etapas que permiten convertir el fruto en chocolate. Quienes deseen conocer los detalles o gestionar una reservación pueden consultar las redes sociales del proyecto: Instagram, @brittcacaotour, y Facebook, Britt Cacao Tour.

Para construir ese contenido, Café Britt realizó una investigación histórica en colaboración con especialistas e historiadores.

“Queríamos que las personas conocieran una historia que muchas veces ha quedado fuera de los relatos más tradicionales sobre Costa Rica. El cacao tiene un legado cultural y económico muy importante, y descubrirlo permite comprender mejor nuestra historia y la relación que hemos tenido con este producto a lo largo del tiempo”, explicó Gabriela Muñoz Riggioni, CEO de Café Britt.

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La experiencia también permite observar el proceso de transformación del cacao. Los visitantes conocen etapas como la fermentación, el tostado y la selección de los granos, antes de llegar a la fábrica, donde pueden apreciar cómo se elabora el chocolate.

El recorrido incorpora degustaciones de distintas preparaciones y bocadillos elaborados con cacao, con el propósito de que las personas exploren sus aromas, texturas y sabores.

Muñoz señaló que uno de los objetivos es que quienes participen comprendan todo el trabajo que existe detrás de un producto de consumo cotidiano.

“Lo más valioso es que las personas se lleven una nueva perspectiva sobre algo tan cotidiano como el chocolate. Que la próxima vez que lo disfruten recuerden el bosque, el origen del cacao y todo lo que hay detrás de su transformación. Esa conexión es la que hace que la experiencia trascienda la visita”, agregó.

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El espacio también reúne alternativas para quienes desean complementar la visita. Cuenta con una tienda donde se comercializan chocolates, productos de Café Britt, recuerdos y artesanías locales.

Además, los visitantes pueden encontrar opciones gastronómicas en el restaurante Sabores del Oasis y una oferta de café, repostería y otros productos en Britt Café Bakery.

El Britt Cacao Tour está ubicado a unos 2,5 kilómetros del centro de La Fortuna, en dirección al Parque Nacional Volcán Arenal. La actividad funciona durante todo el año, con recorridos guiados en español e inglés entre las 8 a. m. y las 4 p. m.

Cada visita tiene una duración aproximada de una hora y 15 minutos e incluye un guía local y degustaciones. También se dispone de tarifas especiales para visitantes nacionales.

Quienes deseen conocer los detalles o gestionar una reservación pueden consultar las redes sociales del proyecto: Instagram, @brittcacaotour, y Facebook, Britt Cacao Tour.