Entre aplausos, lágrimas y muestras de cariño, una iglesia abarrotada de personas despidió este miércoles al periodista Camilo Rodríguez, durante una ceremonia religiosa realizada en la Catedral Nuestra Señora del Carmen,, en Cartago centro.

Decenas de personas llegaron hasta el templo para darle el último adiós al comunicador, pero también para acompañar a sus familiares en uno de los momentos más difíciles que enfrentan tras su muerte.

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La familia permaneció en las primeras bancas de la iglesia, donde recibió las muestras de solidaridad de quienes se acercaron a compartir la despedida. Uno de los rostros que más reflejó el dolor de la pérdida fue el de su hija mayor, de 16 años, quien se mostró visiblemente afectada durante la ceremonia.

En 3 puntos Entre aplausos, lágrimas y muestras de cariño, una iglesia abarrotada de personas despidió este miércoles al periodista Camilo Rodríguez, durante una ceremonia religiosa realizada en la Catedral Nuestra Señora del Carmen,. Decenas de personas llegaron hasta el templo para darle el último adiós al comunicador, pero también para acompañar a sus familiares en uno de los momentos más difíciles que enfrentan tras su muerte. Una vez concluida la ceremonia religiosa en la parroquia María Auxiliadora, el cuerpo será trasladado al Cementerio General de Cartago, donde recibirá santa sepultura.

La adolescente había dedicado precisamente el día anterior un sentido mensaje en redes sociales a su padre, en el que expresó sus sentimientos ante su partida.

Por su parte, los padres y hermanos de Rodríguez también estuvieron presentes en el templo. Aunque el dolor por la pérdida era evidente, durante parte de la ceremonia se les observó con un semblante más sereno y tranquilo, mientras recibían el acompañamiento de familiares y allegados.

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La despedida reunió a personas de distintos ámbitos de la vida del periodista. Además de amigos y conocidos, asistieron figuras de medios de comunicación que tuvieron la oportunidad de conocerlo y compartir con él en algún momento de su trayectoria.

La ceremonia fue presidida por varios sacerdotes y estuvo acompañada por aplausos de los asistentes, quienes rindieron homenaje a Rodríguez en medio de un ambiente de profundo pesar.

La gran cantidad de personas que llegó a la parroquia convirtió el recinto en un espacio de encuentro para quienes quisieron expresar su solidaridad con la familia y despedirse del comunicador.

La muerte de Rodríguez, ocurrida en circunstancias violentas, ha provocado numerosas muestras de consternación entre sus seres queridos y personas que compartieron con él en el ámbito personal y profesional.

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Una vez concluida la ceremonia religiosa en la parroquia María Auxiliadora, el cuerpo será trasladado al Cementerio General de Cartago, donde recibirá santa sepultura.

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