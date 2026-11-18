El Ministerio de Salud emitió una advertencia sanitaria por contaminación microbiológica en el agua purificada de la marca Nimbu y pidió a la población no comprar ni consumir las botellas correspondientes al lote 27/08/26.

La alerta se basa en análisis realizados por el Laboratorio de Análisis y Asesoría Farmacéutica (LAYAFA), que detectaron resultados fuera de los parámetros establecidos para este tipo de producto.

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Según informó la autoridad sanitaria, las pruebas identificaron una concentración de coliformes totales superior a 1.600 NMP por cada 100 mililitros, cuando el límite máximo permitido es inferior a 1,1 NMP/100 mL.

En 3 puntos El Ministerio de Salud emitió una advertencia sanitaria por contaminación microbiológica en el agua purificada de la marca Nimbu y pidió a la población no comprar ni consumir las botellas correspondientes al lote 27/08/26. La alerta se basa en análisis realizados por el Laboratorio de Análisis y Asesoría Farmacéutica (LAYAFA), que detectaron resultados fuera de los parámetros establecidos para este tipo de producto. La advertencia se concentra específicamente en el lote 27/08/26, por lo que los consumidores deben revisar la identificación impresa en los envases antes de utilizarlos.

Además, los análisis confirmaron la presencia de la bacteria Rhizobium radiobacter, hallazgos que evidencian contaminación microbiológica en las muestras examinadas.

El producto señalado corresponde a Agua Purificada Nimbu, lote 27/08/26, con registro sanitario AS-CR-21-08146. Fue fabricado por Eliviana S.A. para Alpemusa S.A.

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La investigación del Ministerio de Salud se originó a partir de una denuncia presentada por una persona consumidora, quien aportó evidencia sobre la presencia de partículas extrañas de color oscuro en envases de la misma marca.

En ese caso, las botellas correspondían al lote 28/05/2025, distinto al que posteriormente presentó resultados microbiológicos no conformes.

La autoridad sanitaria señaló que estos antecedentes evidencian hallazgos de contaminación en al menos dos lotes del producto.

Actualmente, el Ministerio mantiene acciones de vigilancia, control e investigación para determinar el alcance de la situación, verificar el cumplimiento de la normativa y establecer las medidas correspondientes.

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La principal recomendación es evitar la compra y el consumo de cualquier unidad de Agua Purificada Nimbu identificada con el lote 27/08/26.

Además, Salud pidió a las personas que hayan consumido el producto y presenten síntomas gastrointestinales, fiebre, malestar general u otras molestias que consideren relacionadas con su ingesta, consultar a un médico o acudir al establecimiento de salud más cercano.

También instó a reportar cualquier incidente asociado al consumo de esta agua mediante los canales oficiales de denuncia del Ministerio.

La advertencia se concentra específicamente en el lote 27/08/26, por lo que los consumidores deben revisar la identificación impresa en los envases antes de utilizarlos.