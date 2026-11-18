Entre lágrimas, aplausos y una ovación de quienes llegaron a acompañarlo, el periodista Camilo Rodríguez recibió este miércoles el último adiós en Cartago, en una despedida que tuvo como uno de sus momentos más emotivos la presentación de un mariachi contratado por su familia.

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En 3 puntos Entre lágrimas, aplausos y una ovación de quienes llegaron a acompañarlo, el periodista Camilo Rodríguez recibió este miércoles el último adiós en Cartago. Luego de las honras fúnebres en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, el cortejo se trasladó hasta el Cementerio General de Cartago. Con este acto en el Cementerio General concluyeron las actividades fúnebres abiertas al público que la familia organizó para despedir al periodista.

Luego de las honras fúnebres en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, el cortejo se trasladó hasta el Cementerio General de Cartago. Durante el recorrido y a su llegada al camposanto, cientos de personas acompañaron el féretro y permanecieron cerca de sus familiares para expresarles su solidaridad.

El ingreso al cementerio estuvo marcado por una ovación y numerosos aplausos. Los presentes levantaron sus manos y aplaudieron como muestra de cariño, reconocimiento y agradecimiento por la labor periodística de Rodríguez.

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Pero la despedida todavía tenía preparado un homenaje especial. La familia dispuso la presencia de un mariachi que interpretó varias canciones en honor al comunicador, mientras sus seres queridos y asistentes vivían el momento entre lágrimas y aplausos.

La música se convirtió así en parte del último tributo a Rodríguez, en una ceremonia en la que se mezclaron el dolor por su muerte y las muestras de afecto de quienes quisieron acompañarlo hasta su lugar de descanso.

Con este acto en el Cementerio General concluyeron las actividades fúnebres abiertas al público que la familia organizó para despedir al periodista, cuya muerte ha generado consternación y numerosas muestras de solidaridad en distintos sectores del país.