Las empresas podrán conocer herramientas para proteger sus datos, monitorear sus redes y administrar mejor sus recursos tecnológicos en un encuentro que se realizará el lunes 30 de noviembre en Costa Rica.

La actividad, llamada “Infraestructura al Límite: Cómo anticipar incidentes y asegurar la operación”, es organizada por Olé, Grupo Jasumi y la Cámara de Comercio de Costa Rica. Comenzará a la 1 p. m. y tendrá como eje la plataforma Axence nVision, que integra funciones de ciberseguridad, monitoreo de redes y gestión de activos tecnológicos.

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En 3 puntos Las empresas podrán conocer herramientas para proteger sus datos, monitorear sus redes y administrar mejor sus recursos tecnológicos en un encuentro que se realizará el lunes 30 de noviembre en Costa Rica. La actividad, llamada “Infraestructura al Límite: Cómo anticipar incidentes y asegurar la operación”, es organizada por Olé, Grupo Jasumi y la Cámara de Comercio de Costa Rica. Detalles: lunes 30 de noviembre de 2026, a partir de la 1 p. m., en la Cámara de Comercio de Costa Rica.

Durante el encuentro se realizarán demostraciones sobre prevención de fugas de información, control de dispositivos externos y puertos USB, diagnóstico de redes, inventario tecnológico y revisión de licencias de software. También se presentarán herramientas de mesa de ayuda y el módulo Smart Time, diseñado para medir el tiempo productivo e improductivo de equipos o colaboradores.

La actividad está dirigida a gerentes de tecnología, administradores de sistemas y redes, responsables de seguridad de la información, directores de operaciones y líderes de empresas de distintos tamaños.

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Juan Carlos Castro, líder de Proyecto y Estrategia Tecnológica de Olé, conducirá el encuentro. Las especialistas certificadas por Axence Melina Montero y Samantha López realizarán las demostraciones. También participarán Jaime Suárez de Miguel, CEO de Grupo Jasumi, y los expertos comerciales de Axence Francisco Durán Muñozcano y Luis Martínez Velázquez.

La participación será gratuita, con inscripción previa. El cupo está limitado a 40 personas.

Detalles: lunes 30 de noviembre de 2026, a partir de la 1 p. m., en la Cámara de Comercio de Costa Rica.