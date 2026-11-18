Dos empresas ubicadas en el cantón de Tibás fueron allanadas este miércoles por agentes de la Sección Especializada contra el Cibercrimen del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), como parte de una investigación por el presunto delito de violación de datos personales.

El operativo se realizó durante la mañana, bajo la dirección funcional del Ministerio Público, y permitió el decomiso de equipos electrónicos y documentación considerada relevante para el caso.

Publicidad

En 3 puntos Dos empresas ubicadas en el cantón de Tibás fueron allanadas este miércoles por agentes de la Sección Especializada contra el Cibercrimen del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). El operativo se realizó durante la mañana, bajo la dirección funcional del Ministerio Público, y permitió el decomiso de equipos electrónicos y documentación considerada relevante para el caso. La investigación continúa para establecer si existió una vulneración de información personal, cuál habría sido su alcance y quiénes podrían estar relacionados con la presunta actividad ilícita.

Según explicó el OIJ, las pesquisas comenzaron en setiembre de este año, después de que el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) trasladara información sobre la existencia de un sitio web en el que, aparentemente, se ofrecían datos de ciudadanos costarricenses que podrían ser de carácter privado.

A partir de esa alerta, los investigadores iniciaron distintas diligencias para determinar el origen de la información, su naturaleza y las posibles responsabilidades relacionadas con su divulgación.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Los allanamientos de este miércoles forman parte de esas acciones investigativas. El material electrónico decomisado será sometido a análisis forenses especializados, con el objetivo de obtener información que permita avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

De momento, el OIJ confirmó que no hay personas detenidas por este caso.

La investigación continúa para establecer si existió una vulneración de información personal, cuál habría sido su alcance y quiénes podrían estar relacionados con la presunta actividad ilícita.