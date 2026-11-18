Un pasajero costarricense de 63 años fue detenido en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a Madrid, España, tras descubrirse seis kilos de cocaína dentro de su equipaje.

El operativo estuvo a cargo de agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD), del Ministerio de Seguridad Pública, quienes abordaron al viajero, de apellido Marín, durante la tarde de este martes.

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En 3 puntos Un pasajero costarricense de 63 años fue detenido en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a Madrid, España, tras descubrirse seis kilos de cocaína dentro de su equipaje. El operativo estuvo a cargo de agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD), del Ministerio de Seguridad Pública, quienes abordaron al viajero, de apellido Marín, durante la tarde de este martes. Ambas intervenciones forman parte de los controles antidrogas que se realizan en el aeropuerto para detectar el traslado de sustancias ilícitas mediante vuelos internacionales.

Al revisar sus pertenencias, los oficiales encontraron seis paquetes con aparente cocaína, cada uno con un peso aproximado de un kilogramo. Los envoltorios estaban ocultos en bolsas negras dentro del equipaje.

Además de la droga, las autoridades decomisaron 800 euros y 200 dólares que llevaba el pasajero.

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Tras el hallazgo, Marín fue remitido al Ministerio Público, donde deberá enfrentar una investigación por el presunto delito de tráfico internacional de drogas.

Este decomiso se suma a otro operativo realizado el viernes anterior en la misma terminal aérea, cuando las autoridades detuvieron a un hombre de nacionalidad nigeriana, naturalizado costarricense.

En ese caso, el sospechoso llevaba en su organismo 75 óvulos que contenían cocaína, según informó el Ministerio de Seguridad Pública.

Ambas intervenciones forman parte de los controles antidrogas que se realizan en el aeropuerto para detectar el traslado de sustancias ilícitas mediante vuelos internacionales.