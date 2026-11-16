Un video que muestra cómo ocurrió el asesinato del periodista Camilo Rodríguez revela la frialdad con la que dos sicarios ejecutaron el ataque la tarde de este lunes 16 de noviembre, sobre la Ruta 32, a la altura de San Miguel de Santo Domingo de Heredia.

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El crimen se desarrolló durante 28 segundos, en medio de una presa vehicular y ante la presencia de numerosos conductores que presenciaron la violenta escena.

Las imágenes muestran cuando dos hombres a bordo de una motocicleta se aproximan al pick-up en el que viajaba el comunicador, quien se dirigía desde Guápiles hacia San José.

En 3 puntos Un video que muestra cómo ocurrió el asesinato del periodista Camilo Rodríguez revela la frialdad con la que dos sicarios ejecutaron el ataque la tarde de este lunes 16 de noviembre, sobre la Ruta 32. El crimen se desarrolló durante 28 segundos, en medio de una presa vehicular y ante la presencia de numerosos conductores que presenciaron la violenta escena. Las imágenes muestran la violencia y la frialdad de un ataque ejecutado a plena luz del día, en una carretera transitada y frente a múltiples testigos.

El conductor de la motocicleta se coloca junto a la ventana del chofer, mientras el sujeto que viajaba como acompañante comienza a disparar a quemarropa contra Rodríguez, a escasos centímetros de distancia.

Sin embargo, lo más impactante es que los asesinos no escapan después de los primeros disparos.

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Con absoluta frialdad, el conductor de la motocicleta rodea el vehículo y se coloca junto a la ventana del acompañante, desde donde el sicario vuelve a abrir fuego contra el periodista.

Segundos después, ambos pasan por detrás del cajón del pick-up y regresan nuevamente hasta la ventana del conductor, donde realizan más disparos antes de finalmente huir del lugar.

Toda esta secuencia ocurre en apenas 28 segundos, sin que los atacantes parezcan intimidarse por la cantidad de personas que se encontraban a pocos metros.

Según información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en la escena se encontraron más de nueve casquillos, lo que evidencia la cantidad de disparos realizados durante el ataque.

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Conductores retrocedieron para evitar ser alcanzados por las balas

Otro detalle que llama la atención en las imágenes es la reacción de varios conductores que quedaron prácticamente atrapados en medio de la balacera.

El video muestra otros vehículos circulando por la zona y al menos dos motocicletas cuyos conductores retroceden al observar lo que estaba ocurriendo, aparentemente para alejarse de los disparos y evitar convertirse en víctimas colaterales.

Pese a la presencia de estos testigos, los responsables continuaron desplazándose alrededor del pick-up para dispararle repetidamente al comunicador.

El ataque se registró aproximadamente a las 3:21 p. m. Rodríguez recibió múltiples impactos de bala que le provocaron la muerte de forma inmediata.

El periodista había denunciado anteriormente numerosas amenazas de muerte, algunas relacionadas con publicaciones en sus redes sociales sobre asuntos vinculados con el narcotráfico. También había enfrentado una prolongada disputa legal por la custodia de sus hijas.

Por ahora, las autoridades no han establecido públicamente el móvil de este asesinato.

El Organismo de Investigación Judicial mantiene las investigaciones para dar con el paradero de los dos hombres que participaron en el crimen.

Las autoridades solicitan colaboración de cualquier persona que tenga información sobre los sospechosos, la motocicleta utilizada o sus movimientos antes y después del ataque.

Quienes puedan aportar datos pueden comunicarse de manera confidencial al 800-8000-645, línea del Centro de Información Confidencial del OIJ.

Las imágenes muestran la violencia y la frialdad de un ataque ejecutado a plena luz del día, en una carretera transitada y frente a múltiples testigos.