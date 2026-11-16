Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) iniciaron la noche de este lunes las labores para levantar el cuerpo del periodista Camilo Rodríguez, asesinado a balazos en San Miguel de Santo Domingo de Heredia.

Publicidad

En 3 puntos Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) iniciaron la noche de este lunes las labores para levantar el cuerpo del periodista Camilo Rodríguez, asesinado a balazos en San Miguel de Santo Domingo de Heredia. El cuerpo ya fue embalado y será trasladado en una unidad de Transporte Forense hasta la morgue judicial, ubicada en San Joaquín de Flores, Heredia, donde se le practicará la respectiva autopsia. A continuación, el video del levantamiento del cuerpo de Camilo Rodríguez:

El cuerpo ya fue embalado y será trasladado en una unidad de Transporte Forense hasta la morgue judicial, ubicada en San Joaquín de Flores, Heredia, donde se le practicará la respectiva autopsia.

En el sitio, los investigadores colocaron varios vehículos alrededor del área donde se encontraba la víctima, con el propósito de crear un perímetro que impidiera observar directamente el momento en que se realizó el levantamiento.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Pese a ese resguardo, mediante tomas aéreas con drones AM Prensa captó parte del procedimiento y el movimiento de los agentes judiciales en la escena.

El periodista fue asesinado pasadas las 3 p. m., cuando conducía un pick-up rojo sobre la Ruta 32. Según la información preliminar del OIJ, dos hombres que viajaban en una motocicleta blanca lo interceptaron y dispararon desde ambos lados del vehículo.

El subdirector a. í. del OIJ, Vladimir Muñoz, indicó que la primera estimación apunta a entre nueve y diez disparos. Los agentes judiciales continúan con la recolección de indicios y las diligencias para esclarecer el homicidio e identificar a los responsables.

A continuación, el video del levantamiento del cuerpo de Camilo Rodríguez: