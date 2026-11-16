Un estudiante de Cartago consiguió el puntaje más alto entre las personas que participaron en el proceso de admisión de la Universidad de Costa Rica (UCR) para el ingreso del 2027.

Se trata de Alejandro Fallas Retana, alumno del Colegio Miravalles, quien obtuvo un promedio de 789,81 puntos. Su resultado lo ubicó en el primer puesto de la lista de las 25 mejores calificaciones divulgadas por la institución.

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La segunda posición fue para Jafet Alonso Rojas Bello, del CTP Don Bosco, con 787,92 puntos, mientras que Santiago Fallas Víquez, del Centro Educativo Caribbean School, ocupó el tercer lugar con 785,26.

En 3 puntos Un estudiante de Cartago consiguió el puntaje más alto entre las personas que participaron en el proceso de admisión de la Universidad de Costa Rica (UCR) para el ingreso del 2027. Se trata de Alejandro Fallas Retana, alumno del Colegio Miravalles, quien obtuvo un promedio de 789,81 puntos. https://consultas.ucr.ac.cr/ConsultasSae/

Los tres jóvenes recibieron la noticia de una manera especial: representantes de la UCR llegaron por sorpresa a sus viviendas, con la colaboración de sus familiares, para comunicarles sus resultados.

La lista publicada por la universidad incluye a estudiantes de distintos centros educativos del país. Después de los tres primeros lugares, Farah Coto Abarca y Matías Hidalgo Robert compartieron la cuarta posición, ambos con 779,61 puntos.

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Estos son los nombres y las calificaciones de las personas que integran el grupo:

Angélica Victoria Arguedas Navarro 778,10

Fabián Alejandro Cabalceta Aguilar 777,59

Resultados generales se conocerán este lunes

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La UCR tiene previsto publicar los resultados de admisión para el próximo año este lunes 16 de noviembre, a las 4 p. m.

Las personas interesadas podrán consultar su resultado en la plataforma oficial de la universidad, mediante el siguiente enlace:

https://consultas.ucr.ac.cr/ConsultasSae/