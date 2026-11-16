La muerte del periodista Camilo Rodríguez, asesinado la tarde de este lunes en San Miguel de Santo Domingo de Heredia, provocó un profundo dolor entre sus familiares. Su hermano, Andrés Rodríguez, compartió un emotivo mensaje en Facebook en el que habló del sufrimiento que Camilo arrastró durante años y de la tranquilidad que, según sus palabras, finalmente encontró.

“Camilo cargó por muchos años con un peso muy duro por sus niños, algo que nos estaba desgastando a toda la familia”, escribió Andrés, en referencia a la difícil situación familiar que enfrentaba el periodista.

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Sus palabras dejan entrever el desgaste emocional que vivieron sus seres queridos durante los últimos años, marcados por la disputa legal que Camilo mantenía por la custodia de sus hijas.

En 3 puntos La muerte del periodista Camilo Rodríguez, asesinado la tarde de este lunes en San Miguel de Santo Domingo de Heredia, provocó un profundo dolor entre sus familiares. “Camilo cargó por muchos años con un peso muy duro por sus niños, algo que nos estaba desgastando a toda la familia”, escribió Andrés, en referencia a la difícil situación familiar que enfrentaba el periodista. Ahora, en medio del dolor, las palabras de su hermano reflejan una familia golpeada por la tragedia, pero que encuentra consuelo en la idea de que Camilo finalmente descansa en paz.

“Hoy ya descansa, desde la luz, puede ver a sus hijos”, expresó su hermano, en uno de los fragmentos más conmovedores de la publicación.

“Aunque sus hermanos somos muy distintos, compartimos los mismos padres, quienes hoy le agradecen a Dios saber que Camilo finalmente está en paz y que luchó a su manera por ellos”, manifestó.

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El hermano del comunicador también contó que, al momento de enfrentar la dolorosa noticia, se encontraba junto a sus padres, a quienes ha podido acompañar durante estas difíciles horas.

“Hoy por dicha estaba con mis papás y puedo acompañarlos en este dolor. Disculpe que no conteste las llamadas”, concluyó.

El mensaje se conoció horas después de que Camilo Rodríguez fuera asesinado a balazos por dos sicarios, cuando viajaba de Guápiles hacia San José.

El periodista había denunciado numerosas amenazas de muerte relacionadas con sus publicaciones en redes sociales sobre temas de narcotráfico y también había enfrentado una prolongada disputa judicial por la custodia de sus hijas.

Ahora, en medio del dolor, las palabras de su hermano reflejan una familia golpeada por la tragedia, pero que encuentra consuelo en la idea de que Camilo finalmente descansa en paz.