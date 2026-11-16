Los paramédicos de la Cruz Roja Costarricense encontraron al periodista Camilo Rodríguez sin signos vitales dentro del vehículo que conducía, luego de recibir múltiples impactos de bala durante un ataque ocurrido la tarde de este lunes en San Miguel de Santo Domingo de Heredia.

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En 3 puntos Los paramédicos de la Cruz Roja Costarricense encontraron al periodista Camilo Rodríguez sin signos vitales dentro del vehículo que conducía. De acuerdo con Ricardo Arias, vocero del Departamento de Comunicación de la Benemérita Institución, el despacho de emergencia se recibió a las 3:21 p. m. para atender a una persona herida por arma de fuego sobre la Ruta 32. Por el momento, la información suministrada por la Cruz Roja se limita a la atención de la emergencia y las condiciones en las que fue localizado el hombre.

De acuerdo con Ricardo Arias, vocero del Departamento de Comunicación de la Benemérita Institución, el despacho de emergencia se recibió a las 3:21 p. m. para atender a una persona herida por arma de fuego sobre la Ruta 32.

Tras recibir la alerta, la Cruz Roja desplazó ambulancias de soporte básico y soporte avanzado hasta el sitio. Los equipos de atención arribaron minutos después y abordaron a un hombre que se encontraba dentro de un automóvil.

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Sin embargo, al intentar brindarle asistencia, los socorristas determinaron que la víctima presentaba heridas de arma de fuego y ya no tenía signos vitales.

“A las 3:21 minutos de la tarde de este lunes, la Cruz Roja costarricense recibió un despacho para atender a una persona herida de arma de fuego, esto en San Miguel de Santo Domingo de Heredia sobre la Ruta 32. Al lugar despachamos ambulancias de soporte básico y soporte avanzado. Abordamos a un hombre dentro de un vehículo, el mismo con heridas de arma de fuego, sin signos vitales. La escena quedó a cargo de las autoridades policiales”, indicó Arias.

La escena quedó bajo responsabilidad de las autoridades policiales, que asumieron el procedimiento correspondiente tras el ataque.

Rodríguez fue asesinado en un hecho violento que ocurrió en las cercanías de la Ruta 32, en el cantón de Santo Domingo de Heredia. El periodista había realizado en años recientes publicaciones y denuncias sobre presuntas estructuras criminales, además de manifestar públicamente que había recibido amenazas contra su vida.

Por el momento, la información suministrada por la Cruz Roja se limita a la atención de la emergencia y las condiciones en las que fue localizado el hombre. Las circunstancias del ataque y sus posibles responsables corresponden a la investigación de las autoridades judiciales.