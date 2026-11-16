El periodista costarricense Camilo del Carmen Rodríguez Chaverri fue asesinado la tarde de este lunes 16 de noviembre en Santo Domingo de Heredia, luego de recibir varios disparos en un ataque ocurrido sobre la ruta 32. Según la información oficial de las autoridades, el comunicador falleció en el sitio.

El homicidio ocurre en medio de una trayectoria pública marcada por denuncias sobre presuntas estructuras de narcotráfico, corrupción y posibles vínculos entre personas relacionadas con el crimen organizado. Rodríguez había manifestado en distintas ocasiones que su trabajo le había generado amenazas contra su vida.

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Uno de los antecedentes que volvió a cobrar relevancia fue la aparición, en septiembre de 2026, de conversaciones telefónicas extraídas del celular de Edwin López Vega, conocido como alias Pecho de Rata, quien fue extraditado a Estados Unidos.

En esos mensajes, después de compartir un video del periodista, uno de los interlocutores preguntó: “¿mandó a callarlo de una vez o le doy chance?”. La respuesta fue: “dele chance mejor”.

En 3 puntos El periodista costarricense Camilo del Carmen Rodríguez Chaverri fue asesinado la tarde de este lunes 16 de noviembre en Santo Domingo de Heredia, luego de recibir varios disparos en un ataque ocurrido sobre la ruta 32. El homicidio ocurre en medio de una trayectoria pública marcada por denuncias sobre presuntas estructuras de narcotráfico, corrupción y posibles vínculos entre personas relacionadas con el crimen organizado. El asesinato de Rodríguez se suma ahora a los hechos que rodearon sus últimos años de actividad pública.

Tras conocerse esas conversaciones, Rodríguez declaró ante la prensa que había recibido más de 100 amenazas de muerte durante los cinco años anteriores, debido a sus publicaciones y denuncias contra estructuras criminales y presuntos narcoabogados. También aseguró que mantenía comunicación con agentes antidrogas estadounidenses.

En octubre de este año trascendió otro video del comunicador, en el que celebraba el cumpleaños de su madre mientras utilizaba un chaleco antibalas.

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Una carrera de más de tres décadas en los medios

Rodríguez nació el 14 de febrero de 1975 en Cartago. Según la reseña bibliográfica que presentó ante el Tribunal Supremo de Elecciones, acumulaba más de 30 años de trabajo en prensa escrita, radio y televisión.

Entre sus participaciones en televisión figuran los espacios de opinión Alto Contraste, en Repretel Canal 4 y Sinart Canal 13. También tuvo presencia en Radio Columbia y colaboró con publicaciones impresas como Al Día y El Eco Católico.

Además del periodismo, desarrolló una faceta como escritor. En su trayectoria se atribuyó la publicación de más de 160 libros relacionados con historia, templos católicos, política y cultura costarricense.

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Durante sus últimos años, su actividad se concentró principalmente en transmisiones independientes por redes sociales, desde donde difundía denuncias sobre presuntas redes de corrupción judicial y narcotráfico. También mantuvo un enfrentamiento público con el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), relacionado con situaciones que involucraban a sus hijos.

La trayectoria de Rodríguez también estuvo acompañada por distintas causas penales. En abril de 2026, dentro del expediente 2200-286-1197-PE, se le impusieron medidas cautelares mientras figuraba como sospechoso de un presunto delito de abuso sexual contra una persona menor de edad.

Entre las restricciones ordenadas estaban la prohibición de contactar a la presunta víctima, acercarse a menos de dos kilómetros de ella y comentar aspectos del caso.

Ese mismo mes fue declarado en rebeldía luego de no presentarse a una indagatoria. Días después, fue detenido durante un control policial en Huásimo.

Además, en noviembre de 2025 un juzgado ordenó elevar a juicio otro proceso penal en su contra, cuyo debate fue señalado para abril de 2027. En esa causa se le atribuían presuntos delitos sexuales y amenazas. Rodríguez, por su parte, sostenía que enfrentaba persecución e injerencias debido a las denuncias que realizaba públicamente.

También registró detenciones puntuales durante 2025, entre ellas por rebeldía procesal ante el Tribunal Penal de Cartago y por apremio corporal relacionado con una pensión alimentaria en septiembre de ese año.

El asesinato de Rodríguez se suma ahora a los hechos que rodearon sus últimos años de actividad pública. Las circunstancias del ataque ocurrido en Santo Domingo de Heredia deberán ser esclarecidas por las autoridades. Hasta la información suministrada no se han establecido públicamente responsables ni un móvil para el homicidio.