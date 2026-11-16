Caen dos hombres por robo de carros: uno fue sorprendido por la policía dentro del vehículo

Dos hombres quedaron bajo custodia policial y la Fuerza Pública coordinó con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para realizar los trámites correspondientes.

Los dos procedimientos forman parte de las acciones policiales desarrolladas durante la semana anterior en Heredia, periodo en el que la Fuerza Pública contabilizó 15 personas aprehendidas por diferentes situaciones.

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En 3 puntos Dos hombres quedaron bajo custodia policial y la Fuerza Pública coordinó con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para realizar los trámites correspondientes. Los dos procedimientos forman parte de las acciones policiales desarrolladas durante la semana anterior en Heredia, periodo en el que la Fuerza Pública contabilizó 15 personas aprehendidas por diferentes situaciones. Según informó la Oficina de Relaciones Públicas y Prensa de la Fuerza Pública, todas las personas aprehendidas fueron remitidas a las autoridades judiciales para el trámite respectivo.

Entre los hechos que motivaron esas intervenciones figuran presuntos robos e intentos de robo de vehículos, incumplimiento de medidas cautelares, disturbios, infracciones relacionadas con drogas, portación de armas no permitidas, violencia intrafamiliar y alteración del orden público.

Según informó la Oficina de Relaciones Públicas y Prensa de la Fuerza Pública, todas las personas aprehendidas fueron remitidas a las autoridades judiciales para el trámite respectivo.

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