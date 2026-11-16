Reo de 70 años aparece muerto en su cama dentro de La Reforma

Un privado de libertad de 70 años fue encontrado sin vida durante la madrugada de este lunes 16 de noviembre en el Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero, conocido como La Reforma, ubicado en San Rafael de Alajuela.

Según informó el Ministerio de Justicia y Paz, el fallecido fue identificado como un hombre de apellido Campos, quien permanecía acostado en su cama cuando sus compañeros de celda notaron que no se movía.

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En 3 puntos Un privado de libertad de 70 años fue encontrado sin vida durante la madrugada de este lunes 16 de noviembre en el Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero, conocido como La Reforma, ubicado en San Rafael de Alajuela. Según informó el Ministerio de Justicia y Paz, el fallecido fue identificado como un hombre de apellido Campos. El Ministerio de Justicia y Paz lamentó lo sucedido y expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos del privado de libertad.

Ante la situación, los reclusos alertaron a los oficiales de la Policía Penitenciaria, quienes coordinaron la atención de la emergencia con la Cruz Roja Costarricense.

Sin embargo, cuando se realizó la valoración, el adulto mayor fue declarado fallecido. El deceso se registró oficialmente a las 12:50 a. m.

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El caso quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que deberá realizar las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias de la muerte.

Por el momento, las autoridades no han informado sobre la causa del fallecimiento ni han indicado si el cuerpo presentaba señales de violencia.

El Ministerio de Justicia y Paz lamentó lo sucedido y expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos del privado de libertad.