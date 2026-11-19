OIJ busca identificar a dos motociclistas sospechosos de asesinar a una pareja cerca del antiguo Hotel El Rey

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El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) difundió un video y solicitó ayuda de la ciudadanía para identificar a dos hombres sospechosos de cometer un doble homicidio en San José.

En 3 puntos OIJ busca identificar a dos motociclistas sospechosos de asesinar a una pareja cerca del antiguo Hotel El Rey El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) difundió un video y solicitó ayuda de la ciudadanía para identificar a dos hombres sospechosos de cometer un doble homicidio en San José. La Policía Judicial indicó que cualquier información relacionada con los sospechosos o con las circunstancias del crimen puede ser de utilidad para avanzar en el caso.

El ataque ocurrió a eso de las 5:10 a. m. del miércoles 20 de mayo de 2026, cuando un hombre de apellido Sánchez, de 30 años, y una mujer de apellido Jiménez, de 21, permanecían dentro de un automóvil estacionado a la orilla de la vía, en las cercanías del antiguo Hotel El Rey.

Según el reporte preliminar de la Policía Judicial, dos sujetos que viajaban en una motocicleta interceptaron el vehículo. Los individuos se acercaron a la ventana del conductor y dispararon en múltiples ocasiones contra las personas que estaban en el carro.

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Tras el ataque, los sospechosos escaparon del lugar. Las dos víctimas quedaron gravemente heridas y fallecieron en el sitio.

La Sección de Homicidios del OIJ de San José mantiene las diligencias para esclarecer lo ocurrido y procura establecer la identidad de los responsables.

Piden información para identificar a los sospechosos

Como parte de la investigación, los agentes divulgaron imágenes del caso y solicitaron a cualquier persona que reconozca a los hombres o tenga información sobre el doble homicidio que la comparta con las autoridades.

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El material audiovisual puede observarse en este enlace: https://youtu.be/ebPeuMHKdGI.

Quienes tengan datos que puedan contribuir con la investigación pueden comunicarse de manera confidencial con el OIJ mediante la línea telefónica 800-800-0645 o el correo electrónico [email protected].

La Policía Judicial indicó que cualquier información relacionada con los sospechosos o con las circunstancias del crimen puede ser de utilidad para avanzar en el caso.