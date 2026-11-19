Dos jóvenes de 19 años fueron detenidos la mañana de este jueves como sospechosos de participar en el homicidio de un adolescente de 16 años, quien murió luego de recibir un disparo por la espalda mientras se desplazaba en bicicleta por Chacarita, Puntarenas.

Las capturas estuvieron a cargo de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Puntarenas, quienes realizaron dos allanamientos a partir de las 6 a. m.

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En 3 puntos Dos jóvenes de 19 años fueron detenidos la mañana de este jueves como sospechosos de participar en el homicidio de un adolescente de 16 años. Las capturas estuvieron a cargo de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Puntarenas. De momento, ambos figuran como sospechosos y su eventual responsabilidad penal deberá establecerse mediante el proceso judicial.

Uno de los sospechosos, de apellido Ríos, fue detenido en barrio 20 de Noviembre, mientras que el segundo, de apellido Jiménez, fue ubicado en una vivienda en Barranca. Ambos son investigados por su presunta participación en el ataque ocurrido el pasado 1.° de agosto.

De acuerdo con la información preliminar del OIJ, el adolescente viajaba en bicicleta cuando, aparentemente, fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. En ese momento, uno de ellos habría disparado contra su espalda.

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La Cruz Roja trasladó al menor a un centro médico, donde fue ingresado debido a las heridas. Sin embargo, su condición se complicó y falleció el 1.° de octubre en el hospital México, casi dos meses después de la agresión.

A partir de ese momento, los investigadores desarrollaron diligencias para identificar a los posibles responsables y determinar su participación en el homicidio. Los resultados de esas pesquisas permitieron vincular, en apariencia, a Ríos y Jiménez con el caso.

Durante los allanamientos de este jueves, además de las detenciones, los agentes decomisaron varios dispositivos electrónicos, ₡110.000 en efectivo y aparentes dosis de crack y marihuana.

Los dos jóvenes serán puestos a las órdenes del Ministerio Público, que deberá definir su situación jurídica y los pasos que seguirá la investigación.

De momento, ambos figuran como sospechosos y su eventual responsabilidad penal deberá establecerse mediante el proceso judicial.