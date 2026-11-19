Dos costarricenses que fueron deportados desde Estados Unidos quedaron detenidos este jueves luego de aterrizar en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en Alajuela.

Los hombres eran requeridos por las autoridades judiciales costarricenses debido a investigaciones y causas relacionadas con los delitos de tráfico de drogas y estelionato, según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Publicidad

En 3 puntos Dos costarricenses que fueron deportados desde Estados Unidos quedaron detenidos este jueves luego de aterrizar en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en Alajuela. Los hombres eran requeridos por las autoridades judiciales costarricenses debido a investigaciones y causas relacionadas con los delitos de tráfico de drogas y estelionato, según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Tras su llegada a Costa Rica, ambos quedaron a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para continuar con los procedimientos relacionados con las órdenes de captura que tenían pendientes.

Ambos arribaron en un vuelo chárter procedente de Texas y, una vez en territorio nacional, quedaron bajo custodia de agentes de Interpol, quienes ejecutaron las órdenes de captura pendientes.

Uno de los detenidos es un hombre de apellido Jiménez, de 62 años, quien cuenta con una condena por tráfico de drogas. La orden de captura en su contra fue emitida en mayo de 2026.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

El segundo es un hombre de apellido Porras, de 52 años, requerido por el delito de estelionato desde el 3 de marzo de 2023.

Este último delito corresponde a una modalidad de fraude patrimonial que puede presentarse cuando una persona vende o hipoteca un bien que pertenece a otra persona o que tiene gravámenes ocultos, es decir, condiciones o cargas que no fueron informadas al comprador o acreedor.

De acuerdo con la información del OIJ, las autoridades estadounidenses habían detenido a Jiménez el pasado 4 de noviembre, mientras que Porras fue detenido el 30 de setiembre de este año.

Tras su llegada a Costa Rica, ambos quedaron a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para continuar con los procedimientos relacionados con las órdenes de captura que tenían pendientes.