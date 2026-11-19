Las autoridades detuvieron a tres hombres sospechosos de integrar una estructura dedicada presuntamente al tráfico ilícito de migrantes nicaragüenses y a la trata de personas con fines de explotación laboral.

El caso suma tres capturas luego de que este jueves oficiales de la Policía Profesional de Migración y Extranjería arrestaran a un tercer investigado, de apellido Agüero, quien fue ubicado en vía pública.

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Un día antes, el miércoles, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) habían detenido a otros dos hombres durante allanamientos en distintos puntos del país. Uno de ellos, de apellido Saborío, de 67 años, fue capturado en La Garita de Alajuela, mientras que el segundo, de apellido Escoto, de 48 años, fue detenido en un establecimiento ubicado en el Mercado de la Coca-Cola, en San José.

En 3 puntos Las autoridades detuvieron a tres hombres sospechosos de integrar una estructura dedicada presuntamente al tráfico ilícito de migrantes nicaragüenses y a la trata de personas con fines de explotación laboral. El caso suma tres capturas luego de que este jueves oficiales de la Policía Profesional de Migración y Extranjería arrestaran a un tercer investigado, de apellido Agüero, quien fue ubicado en vía pública. Los tres hombres figuran como sospechosos dentro de la investigación por tráfico ilícito de migrantes y posible trata de personas con fines de explotación laboral.

La investigación está relacionada con el rescate de siete personas nicaragüenses, entre ellas familias con menores de edad, ocurrido el pasado 22 de octubre, luego de que las autoridades recibieran alertas a través del sistema de emergencias 9-1-1.

De acuerdo con las pesquisas, los sospechosos habrían ofrecido a las víctimas oportunidades laborales y mejores condiciones de vida que no correspondían con la realidad. Las autoridades investigan si posteriormente eran sometidas a condiciones de explotación laboral.

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Según la información de la Policía de Migración, Agüero habría funcionado como intermediario entre los ciudadanos nicaragüenses y Saborío, señalado como el principal imputado de la estructura.

Presuntamente, se encargaba de transmitir instrucciones a los migrantes y facilitar documentación aparentemente fraudulenta para que pudieran aparentar una condición migratoria regular en Costa Rica.

Por su parte, la investigación también señala a Escoto como un supuesto coyote, quien habría guiado a personas migrantes por rutas terrestres, ríos y zonas montañosas para evadir los controles migratorios.

Tras su detención, Agüero fue trasladado a los Tribunales de Justicia de San Ramón para las diligencias correspondientes.

Los tres hombres figuran como sospechosos dentro de la investigación por tráfico ilícito de migrantes y posible trata de personas con fines de explotación laboral. El Ministerio Público deberá determinar las medidas judiciales que correspondan y continuar con las diligencias para esclarecer el alcance de la presunta estructura.