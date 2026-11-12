Víctima de asesinato en Purral era madre de seis hijos: uno de ellos vio como le quitaban la vida

Angie Francini Loría Araya, de 30 años y madre de seis menores de edad, fue asesinada a balazos la tarde de este miércoles mientras se encontraba en una barbería de Purral de Goicoechea. Uno de sus hijos, de apenas cinco años, estaba con ella cuando ocurrió el ataque.

El homicidio se registró alrededor de las 3:45 p. m. Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), dos hombres que viajaban en una motocicleta pasaron frente al establecimiento y, aparentemente, el acompañante disparó en varias ocasiones contra la mujer.

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La víctima murió en el sitio. Los agentes judiciales que atendieron el caso recolectaron varios indicios balísticos como parte de las diligencias para esclarecer el crimen.

Una cámara de seguridad de un comercio cercano captó el momento del ataque. En las imágenes se observa a un individuo vestido de negro que llega en motocicleta, dispara repetidamente y escapa del lugar.

En 3 puntos Angie Francini Loría Araya, de 30 años y madre de seis menores de edad, fue asesinada a balazos la tarde de este miércoles mientras se encontraba en una barbería de Purral de Goicoechea. El homicidio se registró alrededor de las 3:45 p. m. Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), dos hombres que viajaban en una motocicleta pasaron frente al establecimiento y, aparentemente. La cifra representa ocho casos menos que los 74 homicidios de mujeres registrados durante el mismo periodo del año anterior.

El OIJ también reportó que otra mujer tuvo que ser trasladada a un centro médico. Esta persona intentó ponerse a salvo durante la balacera, pero cayó y se golpeó la cabeza. Fue reportada en condición estable.

Investigación apunta a posible ajuste de cuentas

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La información conocida sobre la víctima señala que Loría había sido investigada anteriormente por presunta venta de drogas. Por esa razón, una de las líneas que las autoridades analizan es la posibilidad de que el homicidio esté relacionado con un ajuste de cuentas vinculado al tráfico local de estupefacientes.

Sin embargo, esa hipótesis deberá ser confirmada o descartada conforme avance la investigación. Hasta el momento, no se han informado detenciones relacionadas con el asesinato.

El crimen también activó la intervención del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), debido a que la mujer tenía seis hijos, con edades entre uno y 17 años.

La institución informó que, al conocer lo sucedido, envió personal de la oficina de Guadalupe para brindar contención a los menores y coordinó con un centro hospitalario la valoración médica, especialmente del niño de cinco años que presenció la muerte de su madre.

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Rodolfo Meneses, abogado del PANI, explicó las acciones que se llevan a cabo para atender a los niños.

“Una profesional en psicología está dando la contención y se brindará atención especializada en trauma, se están valorando recursos familiares para su ubicación o protección en otra alternativa”, detalló.

Con este caso, la cifra de mujeres asesinadas en Costa Rica durante 2026 llegó a 66, de acuerdo con el dato del OIJ citado en la información suministrada.

La cifra representa ocho casos menos que los 74 homicidios de mujeres registrados durante el mismo periodo del año anterior.