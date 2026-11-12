Expareja de empresario estadounidense asesinado en Cahuita figura entre los dos detenidos por el crimen

La investigación por el asesinato del empresario estadounidense Kurt Van Dyke, ocurrido en febrero de 2026 en Cahuita, Limón, dio un giro este jueves con la detención de dos personas, entre ellas una mujer que mantenía una relación sentimental con la víctima.

La sospechosa, de apellido Arroyo y de 31 años, fue capturada durante uno de los tres allanamientos realizados por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Pocora y Astúa Pirié, en Guápiles. El segundo detenido es un hombre de apellido Gutiérrez, de 34 años. Ambos son vecinos de Pocora.

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Vladimir Muñoz, subdirector general a. i. del OIJ, confirmó que la mujer tenía un vínculo cercano con el empresario y que las pesquisas apuntan a una posible participación directa en el homicidio.

En 3 puntos La investigación por el asesinato del empresario estadounidense Kurt Van Dyke, ocurrido en febrero de 2026 en Cahuita, Limón, dio un giro este jueves con la detención de dos personas. La sospechosa, de apellido Arroyo y de 31 años, fue capturada durante uno de los tres allanamientos realizados por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Pocora y Astúa Pirié, en Guápiles. Con las dos detenciones de este jueves, el OIJ busca avanzar en el esclarecimiento del homicidio y determinar el grado de participación de cada una de las personas involucradas.

“La femenina tenía una relación, como dije, directa con el ciudadano norteamericano”, explicó el jerarca.

Según la investigación judicial, los hechos ocurrieron el 14 de febrero, cuando Arroyo se encontraba en la vivienda de Van Dyke. En determinado momento, Gutiérrez habría ingresado a la propiedad junto con otros dos hombres que todavía no han sido identificados.

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La hipótesis policial apunta a que los involucrados utilizaron la violencia para intentar conseguir las claves de las tarjetas bancarias del empresario. Al no obtener la información que buscaban, presuntamente lo golpearon y torturaron.

Los investigadores también sospechan que los participantes habrían intentado desviar la atención mediante un supuesto robo del automóvil de Arroyo, que estaba dentro de la propiedad.

De acuerdo con Muñoz, ese vehículo fue utilizado posteriormente y apareció en la zona Atlántica sin daños. Para el OIJ, ese detalle constituye uno de los elementos que refuerzan la sospecha sobre la posible participación de la mujer en el homicidio.

Las autoridades continúan con las diligencias para establecer la identidad de los otros dos hombres que, según la reconstrucción del caso, habrían ingresado a la vivienda.

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Van Dyke tenía 66 años y era propietario del Hotel Puerto Viejo. Residía desde hacía varias décadas en la zona caribeña, donde era conocido también por su afición al surf.

Su cuerpo fue localizado el 14 de febrero de 2026 debajo de una cama en una vivienda de Hone Creek, en Cahuita. Presentaba varias heridas que, en apariencia, fueron causadas con un arma blanca, además de signos de asfixia.

En las primeras versiones del caso trascendió que varios hombres armados habían ingresado a la propiedad y que Arroyo habría sido atada de manos y pies durante el asalto.

Con las dos detenciones de este jueves, el OIJ busca avanzar en el esclarecimiento del homicidio y determinar el grado de participación de cada una de las personas involucradas.