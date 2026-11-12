Taxista detenido en la frontera con Panamá transportando cargamento de agroquímico prohibido en Costa Rica

Un cargamento de 190 litros de un fungicida cuyo uso está prohibido en Costa Rica fue decomisado por oficiales de la Policía de Fronteras durante un control vehicular en Guaycará de Golfito, en la Zona Sur.

El producto era transportado en un taxi tipo microbús que circulaba por el sector conocido como Kilómetro 35 y que, según el reporte del Ministerio de Seguridad Pública, provenía de la frontera con Panamá.

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En 3 puntos Un cargamento de 190 litros de un fungicida cuyo uso está prohibido en Costa Rica fue decomisado por oficiales de la Policía de Fronteras durante un control vehicular en Guaycará de Golfito, en la Zona Sur. El producto era transportado en un taxi tipo microbús que circulaba por el sector conocido como Kilómetro 35 y que, según el reporte del Ministerio de Seguridad Pública, provenía de la frontera con Panamá. Los dos casos forman parte de los controles que realiza la Policía de Fronteras para combatir el contrabando y el ingreso irregular de mercancías al territorio nacional.

El vehículo era conducido por un hombre de apellido Salguero. Durante la inspección, los oficiales encontraron 190 litros de Clortosip 72 SC, un fungicida que contiene clorotalonil como ingrediente activo, además de otros 10 litros de distintos agroquímicos.

La presencia de esa sustancia motivó el decomiso, debido a que Costa Rica prohibió su registro, importación, almacenamiento, transporte, comercialización y uso desde noviembre de 2023.

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La restricción quedó establecida mediante el Decreto Ejecutivo N.º 44280-S-MAG-MINAE. Por esa razón, los productos químicos fueron puestos a disposición del Servicio Fitosanitario del Estado, adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería, para los análisis y procedimientos administrativos correspondientes.

La revisión del taxi también permitió localizar varios electrodomésticos. Estos artículos quedaron bajo custodia de la Policía de Control Fiscal, que deberá realizar las diligencias respectivas.

En un segundo procedimiento efectuado en la misma zona, oficiales de la Policía de Fronteras decomisaron 1.205 gramos de semillas de hortalizas que eran transportadas por otro conductor.

De acuerdo con Seguridad Pública, el ingreso de esas semillas al país presentaba aparentes irregularidades, por lo que también fueron decomisadas.

Los dos casos forman parte de los controles que realiza la Policía de Fronteras para combatir el contrabando y el ingreso irregular de mercancías al territorio nacional.