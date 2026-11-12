¡Macabro! Encuentran cuerpo dentro de una bolsa: Está de manos atadas

Un macabro hallazgo movilizó este jueves por la mañana a agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) hasta el sector de La Bota, en La Cuesta de Corredores, Zona Sur, donde fue localizado el cuerpo de un hombre adulto.

La alerta ingresó a las autoridades alrededor de las 7:00 a. m., luego de que se observara una bolsa plástica a la orilla de una calle. Al revisar la situación, se reportó que en su interior se encontraba el cadáver de una persona.

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En 3 puntos Un macabro hallazgo movilizó este jueves por la mañana a agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) hasta el sector de La Bota, en La Cuesta de Corredores, Zona Sur, donde fue localizado el cuerpo de un hombre adulto. La alerta ingresó a las autoridades alrededor de las 7:00 a. m., luego de que se observara una bolsa plástica a la orilla de una calle. El OIJ mantiene la investigación para identificar al hombre y establecer quiénes podrían estar relacionados con este caso.

Uno de los detalles que llamó la atención de las autoridades es que el hombre tenía las manos atadas, según la información preliminar del caso.

Tras recibir el aviso, un equipo de agentes judiciales se desplazó hasta el sitio para realizar las diligencias correspondientes y recopilar indicios que permitan esclarecer lo ocurrido.

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Por ahora, la identidad de la víctima no ha sido establecida. Tampoco se conoce qué provocó su muerte ni cuánto tiempo llevaba el cuerpo en ese lugar.

El cadáver deberá ser sometido a los análisis forenses respectivos para determinar la causa de fallecimiento y aportar elementos que ayuden a reconstruir las circunstancias del hecho.

El OIJ mantiene la investigación para identificar al hombre y establecer quiénes podrían estar relacionados con este caso.