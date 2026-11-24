Un recorrido en automóvil junto a su pareja sentimental terminó en tragedia para un joven de 26 años, de apellido Funes, quien fue asesinado a balazos la noche de este lunes 23 de noviembre en Paquera, Puntarenas.

Según información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hombre conducía su vehículo por la vía pública cuando fue víctima de un ataque armado en el que habrían participado al menos dos sujetos.

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En 3 puntos Un recorrido en automóvil junto a su pareja sentimental terminó en tragedia para un joven de 26 años, de apellido Funes, quien fue asesinado a balazos la noche de este lunes 23 de noviembre en Paquera, Puntarenas. Según información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hombre conducía su vehículo por la vía pública cuando fue víctima de un ataque armado en el que habrían participado al menos dos sujetos. Por el momento, las autoridades judiciales mantienen abierta la investigación para determinar qué motivó el ataque armado, identificar a los responsables y proceder con su captura.

Los presuntos homicidas se dieron a la fuga, mientras que la víctima falleció en el lugar producto de las múltiples heridas de bala que presentaba en diferentes partes del cuerpo.

El crimen ocurrió en presencia de su pareja sentimental, sobre cuyo estado las autoridades judiciales no suministraron mayores detalles.

Los agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo y lo remitieron a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

Asimismo, durante la inspección de la escena del crimen, los investigadores recolectaron indicios balísticos que fueron enviados a los laboratorios forenses para su análisis.

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Este martes, los agentes del OIJ realizan una nueva inspección del automóvil que conducía la víctima, como parte de las diligencias para esclarecer el homicidio.

Por el momento, las autoridades judiciales mantienen abierta la investigación para determinar qué motivó el ataque armado, identificar a los responsables y proceder con su captura.

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