Una nueva jornada de violencia sacude a Costa Rica tras registrarse cinco asesinatos en menos de 12 horas, entre la tarde del lunes 23 de noviembre y la madrugada de este martes 24.

Los crímenes ocurrieron en las provincias de Limón, San José y Puntarenas, elevando a 763 la cantidad de víctimas de homicidio contabilizadas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) durante este 2026.

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Ataques armados dentro de viviendas, en una cancha de fútbol cinco y en plena vía pública forman parte de esta nueva jornada sangrienta, que enluta a más familias costarricenses.

Las cinco víctimas mortales eran hombres con edades comprendidas entre los 26 y los 32 años.

En 3 puntos Una nueva jornada de violencia sacude a Costa Rica tras registrarse cinco asesinatos en menos de 12 horas, entre la tarde del lunes 23 de noviembre y la madrugada de este martes 24. Los crímenes ocurrieron en las provincias de Limón, San José y Puntarenas, elevando a 763 la cantidad de víctimas de homicidio contabilizadas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) durante este 2026. A poco más de un mes de finalizar el 2026, Costa Rica mantiene un promedio superior a los dos asesinatos diarios, en medio de una crisis de seguridad que continúa cobrando vidas en diferentes comunidades del país.

En El Cairo de Siquirres, un hombre de apellido Richard, de 29 años, fue víctima de un ataque armado durante la tarde del lunes.

El joven fue trasladado en un vehículo particular hasta un centro médico, donde fue declarado fallecido.

Mediante un trabajo conjunto entre la Fuerza Pública y el OIJ, las autoridades lograron detener a un hombre de apellido Ortiz, de 26 años, quien figura como uno de los sospechosos de participar en el homicidio.

Otro de los crímenes ocurrió en barrio Carmen Sur, en Pocora de Guácimo, donde un hombre de apellido Zúñiga, de 30 años, fue asesinado dentro de su vivienda en presencia de su pareja sentimental y su pequeño hijo.

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Los responsables también sustrajeron varias pertenencias de la vivienda, entre ellas teléfonos celulares que posteriormente fueron encontrados abandonados en la vía pública.

La violencia volvió a golpear a Siquirres durante la madrugada de este martes, cuando un hombre de apellido Alfaro, de 32 años, fue asesinado dentro de una vivienda ubicada en la finca Carmen 3, en el sector de Reventazón.

En calle Valverde, en Higuito de Desamparados, unas canchas de fútbol cinco se convirtieron en escenario de un violento ataque armado.

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La víctima mortal fue identificada como un hombre de apellido Mora, de 26 años.

Otros tres hombres, con edades entre los 22 y los 29 años, resultaron heridos y fueron trasladados a un centro médico en San José.

Mientras tanto, en Paquera de Puntarenas, un hombre de 26 años fue asesinado cuando viajaba en un automóvil en compañía de su pareja sentimental.

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Los agentes judiciales realizan este martes una nueva inspección del vehículo en busca de evidencias que permitan esclarecer el crimen.

Noviembre registra un repunte de homicidios

Aunque Costa Rica contabiliza 29 asesinatos menos que a la misma fecha del año anterior, las estadísticas oficiales del OIJ reflejan un incremento de la violencia homicida durante noviembre.

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En lo que va del mes se contabilizan 66 asesinatos, frente a los 54 registrados durante el mismo periodo de 2025, lo que representa un aumento del 22,2%.

De las 763 víctimas de homicidio registradas este año, 689 son hombres y 69 son mujeres.

Asimismo, en 614 casos se utilizaron armas de fuego, lo que significa que ocho de cada diez homicidios se cometieron con este tipo de armas.

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Los ajustes de cuentas y las venganzas continúan siendo el principal móvil de los homicidios, con 492 casos, equivalentes al 64,5% del total nacional.

Sin embargo, en otros 122 asesinatos las autoridades judiciales todavía no han logrado determinar el móvil.

Otro dato preocupante es que 58 personas figuran como víctimas colaterales de la violencia homicida durante este año.

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La provincia de Limón se posiciona como la más golpeada por los homicidios en Costa Rica, con 200 víctimas, un incremento de 42 casos respecto al mismo periodo del año anterior.

La distribución de homicidios por provincia es la siguiente:

Mientras San José registra una disminución de 73 homicidios, Limón experimenta un incremento del 26,6% y Cartago del 27,8% respecto al mismo periodo de 2025.

A poco más de un mes de finalizar el 2026, Costa Rica mantiene un promedio superior a los dos asesinatos diarios, en medio de una crisis de seguridad que continúa cobrando vidas en diferentes comunidades del país.

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