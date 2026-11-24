El futuro judicial de Wilder Eusse Osorio, expresidente del Municipal Liberia, da un giro luego de que el Tribunal Penal del III Circuito Judicial de San José concediera su extradición a Estados Unidos, donde es requerido por presuntos delitos de narcotráfico internacional.

La decisión fue adoptada este lunes 23 de noviembre por el juez Kenneth Alvarado Aguirre mediante la sentencia 542-2026, aunque su entrega a las autoridades estadounidenses queda condicionada al cumplimiento de una serie de garantías.

Eusse, de origen colombiano y naturalizado costarricense, deberá enfrentar un proceso penal ante el Tribunal de Distrito Este de Texas, donde figura como sospechoso de conspirar para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con destino a Estados Unidos, así como de participar en calidad de cómplice en la fabricación y distribución de esa droga.

En 3 puntos El futuro judicial de Wilder Eusse Osorio, expresidente del Municipal Liberia, da un giro luego de que el Tribunal Penal del III Circuito Judicial de San José concediera su extradición a Estados Unidos. La decisión fue adoptada este lunes 23 de noviembre por el juez Kenneth Alvarado Aguirre mediante la sentencia 542-2026, aunque su entrega a las autoridades estadounidenses queda condicionada al cumplimiento de una serie de garantías. La resolución tampoco implica una declaratoria de culpabilidad, aspecto que deberá determinar la justicia estadounidense en el eventual juicio.

La acusación estadounidense sostiene que el empresario habría participado en la coordinación de cargamentos de cocaína entre 2024 y 2026.

El tribunal rechazó los argumentos de la defensa relacionados con la prescripción y la aplicación retroactiva de la reforma al artículo 32 de la Constitución Política, que permite extraditar a costarricenses por delitos de narcotráfico y terrorismo.

Estados Unidos deberá cumplir condiciones

Para concretar la extradición, Estados Unidos deberá garantizar por la vía diplomática que Eusse no será condenado a muerte ni a prisión perpetua y que una eventual pena de cárcel no superará los 50 años.

Asimismo, deberá garantizar que no será sometido a torturas ni a tratos crueles o degradantes, además de reconocer el tiempo que permanece detenido en Costa Rica por esta causa.

Las autoridades costarricenses también deberán verificar si el empresario enfrenta otros procesos judiciales o tiene condenas pendientes en territorio nacional, circunstancias que podrían retrasar su entrega.

Eusse fue detenido el pasado 17 de junio como resultado de una coordinación entre el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Su captura sacudió al fútbol costarricense, debido a que en ese momento ocupaba la presidencia del Municipal Liberia, cargo que dejó de ejercer días después.

Por ahora, el empresario permanece detenido en Costa Rica. La sentencia todavía no está en firme y su defensa dispone de tres días, a partir de la notificación, para presentar una apelación.

La resolución tampoco implica una declaratoria de culpabilidad, aspecto que deberá determinar la justicia estadounidense en el eventual juicio.