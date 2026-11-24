Un ataque armado cobró la vida de un hombre de 29 años la tarde de este lunes 23 de noviembre, en la localidad de El Cairo, en Siquirres de Limón.

La víctima mortal fue identificada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como un hombre de apellido Richard, quien se encontraba en compañía de otro sujeto de apellido Cordero, de 36 años, cuando se produjo el ataque.

En 3 puntos Un ataque armado cobró la vida de un hombre de 29 años la tarde de este lunes 23 de noviembre, en la localidad de El Cairo, en Siquirres de Limón. La víctima mortal fue identificada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como un hombre de apellido Richard, quien se encontraba en compañía de otro sujeto de apellido Cordero, de 36 años, cuando se produjo el ataque. Los agentes de la Subdelegación Regional del OIJ de Siquirres mantienen abiertas las investigaciones para determinar el móvil del asesinato, esclarecer la participación del detenido y dar con el segundo sospechoso.

Según la versión preliminar de las autoridades judiciales, Richard fue sorprendido por dos presuntos sicarios que abrieron fuego contra él.

Tras resultar gravemente herido, el hombre fue trasladado en un vehículo particular hasta un centro médico, donde fue declarado fallecido.

Sin embargo, una rápida acción policial permitió dar con uno de los presuntos responsables del homicidio.

Mediante un trabajo conjunto entre oficiales de la Fuerza Pública y agentes del OIJ, se logró la detención de un hombre de apellido Ortiz, de 26 años, quien figura como sospechoso de participar en el crimen.

El detenido será presentado ante el Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.

En la escena del homicidio, los investigadores recolectaron diversos indicios balísticos que serán sometidos a análisis en los laboratorios forenses.

Los agentes de la Subdelegación Regional del OIJ de Siquirres mantienen abiertas las investigaciones para determinar el móvil del asesinato, esclarecer la participación del detenido y dar con el segundo sospechoso.