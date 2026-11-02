¿Viaja a Estados Unidos? Este nuevo requisito puede impedirle subir al avión

Tener el pasaporte, la visa y el boleto en regla ya no será suficiente para abordar un vuelo hacia Estados Unidos. A partir de la noche de este martes 3 de noviembre, los pasajeros deberán completar y firmar una declaración relacionada con sus viajes recientes.

El documento debe confirmar que la persona no ha estado en la República Democrática del Congo durante los 21 días anteriores a la salida del vuelo. La disposición comenzará a aplicarse a las 11:59 p. m., hora del este estadounidense, equivalentes a las 10:59 p. m. de Costa Rica.

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La medida forma parte de las acciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) ante el brote de ébola. Las autoridades estadounidenses señalan que el riesgo general para los viajeros y la población se mantiene bajo.

En 3 puntos Tener el pasaporte, la visa y el boleto en regla ya no será suficiente para abordar un vuelo hacia Estados Unidos. El documento debe confirmar que la persona no ha estado en la República Democrática del Congo durante los 21 días anteriores a la salida del vuelo. Para quienes tienen un viaje próximo, conviene revisar desde ahora las instrucciones de su aerolínea y completar el trámite por el medio indicado.

El requisito también cubre a quienes utilicen un aeropuerto estadounidense para conectar con otro país. Las aerolíneas deberán comprobar que el pasajero entregó la declaración antes de permitirle abordar. Un padre, madre o persona autorizada podrá completarla y firmarla por los menores de 18 años.

El procedimiento depende de la compañía aérea. American Airlines permite completar la declaración durante el registro del vuelo en su página web, en la aplicación o en el aeropuerto. También ofrece la opción de descargar el formulario e imprimirlo previamente.

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Copa Airlines solicita una declaración individual, que puede presentarse en formato digital o impreso antes del embarque. La empresa advierte que quienes no la entreguen no podrán subir al avión con destino a Estados Unidos.

Delta permite realizar el trámite durante el registro mediante su aplicación o sitio web. JetBlue también informa que sus pasajeros deberán completar el formulario de los CDC antes de abordar, mientras que Volaris incluye la declaración sanitaria entre sus requisitos de viaje.

La restricción va más allá de llenar un formulario

Quienes hayan estado en la República Democrática del Congo durante los 21 días previos no podrán abordar vuelos hacia Estados Unidos, incluidos los ciudadanos estadounidenses. Los CDC indican que deberán permanecer fuera de ese país durante al menos 21 días después de salir del territorio congoleño.

Para quienes tienen un viaje próximo, conviene revisar desde ahora las instrucciones de su aerolínea y completar el trámite por el medio indicado. La declaración deberá estar lista antes del abordaje; dejarla pendiente puede impedir que el pasajero continúe con su viaje.