¿Cuánto debe pagar de marchamo 2027? El cobro ya está disponible: consulte aquí
Los propietarios de vehículos ya pueden revisar el monto del derecho de circulación en la plataforma del Instituto Nacional de Seguros.
Llegó uno de los gastos que los conductores deben contemplar para cerrar el año. Desde este lunes 2 de noviembre está disponible la consulta del marchamo 2027.
Para conocer cuánto debe pagar, ingrese al sitio del Instituto Nacional de Seguros (INS): CONSULTE AQUÍ SU MARCHAMO 2027
Una vez dentro de la plataforma, seleccione el tipo de vehículo e ingrese el número de placa. El sistema le permitirá revisar el monto correspondiente a su derecho de circulación.
El monto debe consultarse para cada vehículo, por lo que conviene tener la placa a mano antes de ingresar.
Si la página tarda en cargar o no permite completar la consulta, puede intentar nuevamente unos minutos después. El sitio oficial para realizar la revisión es marchamo.grupoins.com