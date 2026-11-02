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Lunes 2 de noviembre de 2026

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¿Cuánto debe pagar de marchamo 2027? El cobro ya está disponible: consulte aquí

Los propietarios de vehículos ya pueden revisar el monto del derecho de circulación en la plataforma del Instituto Nacional de Seguros.

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¿Cuánto debe pagar de marchamo 2027? El cobro ya está disponible: consulte aquí
¿Cuánto debe pagar de marchamo 2027? El cobro ya está disponible: consulte aquí. Fotografía: AM Prensa.

Llegó uno de los gastos que los conductores deben contemplar para cerrar el año. Desde este lunes 2 de noviembre está disponible la consulta del marchamo 2027.

Para conocer cuánto debe pagar, ingrese al sitio del Instituto Nacional de Seguros (INS): CONSULTE AQUÍ SU MARCHAMO 2027⁠

Una vez dentro de la plataforma, seleccione el tipo de vehículo e ingrese el número de placa. El sistema le permitirá revisar el monto correspondiente a su derecho de circulación.

El monto debe consultarse para cada vehículo, por lo que conviene tener la placa a mano antes de ingresar.

Si la página tarda en cargar o no permite completar la consulta, puede intentar nuevamente unos minutos después. El sitio oficial para realizar la revisión es marchamo.grupoins.com⁠

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