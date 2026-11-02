¿Cuánto debe pagar de marchamo 2027? El cobro ya está disponible: consulte aquí

Llegó uno de los gastos que los conductores deben contemplar para cerrar el año. Desde este lunes 2 de noviembre está disponible la consulta del marchamo 2027.

Para conocer cuánto debe pagar, ingrese al sitio del Instituto Nacional de Seguros (INS): CONSULTE AQUÍ SU MARCHAMO 2027⁠

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En 3 puntos Llegó uno de los gastos que los conductores deben contemplar para cerrar el año. Para conocer cuánto debe pagar, ingrese al sitio del Instituto Nacional de Seguros (INS): CONSULTE AQUÍ SU MARCHAMO 2027⁠ Si la página tarda en cargar o no permite completar la consulta, puede intentar nuevamente unos minutos después.

Una vez dentro de la plataforma, seleccione el tipo de vehículo e ingrese el número de placa. El sistema le permitirá revisar el monto correspondiente a su derecho de circulación.

El monto debe consultarse para cada vehículo, por lo que conviene tener la placa a mano antes de ingresar.

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Si la página tarda en cargar o no permite completar la consulta, puede intentar nuevamente unos minutos después. El sitio oficial para realizar la revisión es marchamo.grupoins.com⁠