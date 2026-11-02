ASOSEJUD paga el 100% de los dividendos y lleva tranquilidad a más de 8.000 asociados

La Asociación Solidarista del Poder Judicial (ASOSEJUD) completó este lunes 2 de noviembre el pago del 100% de los dividendos correspondientes a sus más de 8.000 asociados.

Durante las primeras horas de la mañana ya se habían realizado más de 3.000 depósitos. Posteriormente, se confirmó que la totalidad de los pagos quedó efectuada en las cuentas de los funcionarios judiciales asociados.

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En 3 puntos La Asociación Solidarista del Poder Judicial (ASOSEJUD) completó este lunes 2 de noviembre el pago del 100% de los dividendos correspondientes a sus más de 8.000 asociados. Durante las primeras horas de la mañana ya se habían realizado más de 3.000 depósitos. Con el pago de la totalidad de los dividendos este lunes, la organización cumplió con lo anunciado a sus asociados.

En total, se depositaron a las cuentas de 9248 asociados un total ₡3.553.174.123

El cumplimiento trae tranquilidad a los miembros de la organización, luego de la preocupación que generó una inversión de $2,3 millones vinculada con una presunta estafa.

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La asociación entregó esos recursos al empresario y productor Don Stockwell para la realización de un concierto. Posteriormente, solicitó rescindir el contrato y la devolución del dinero.

El espectáculo finalmente fue cancelado por el propio productor, quien fue detenido por otro caso. Esta situación generó incertidumbre entre los asociados sobre si la organización podría cumplir con el pago de sus dividendos.

Desde un principio, la Junta Directiva de ASOSEJUD, encabezada por Paris Quesada, sostuvo que la asociación contaba con la solvencia económica necesaria para realizar los depósitos sin inconvenientes y mantenerse operando sin problemas

Con el pago de la totalidad de los dividendos este lunes, la organización cumplió con lo anunciado a sus asociados.