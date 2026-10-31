Rescatan tortuga atrapada en redes y mecates de hasta 140 kilos en Cóbano

Una tortuga lora fue rescatada en playa Quizales, en Cóbano, tras quedar atrapada en redes y mecates gruesos cuyo peso, en condición mojada, se estimó entre 120 y 140 kilogramos.

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En 3 puntos Una tortuga lora fue rescatada en playa Quizales, en Cóbano, tras quedar atrapada en redes y mecates gruesos cuyo peso, en condición mojada, se estimó entre 120 y 140 kilogramos. El rescate ocurrió el pasado 21 de octubre, alrededor de las 3 p. m., cuando colaboradores de Tango Mar Resort encontraron al animal frente al hotel y lo liberaron cuidadosamente de las cuerdas. Las redes y los mecates fueron retirados de la playa.

El rescate ocurrió el pasado 21 de octubre, alrededor de las 3 p. m., cuando colaboradores de Tango Mar Resort encontraron al animal frente al hotel y lo liberaron cuidadosamente de las cuerdas.

La tortuga estaba debilitada y presentaba heridas importantes en las aletas y el caparazón, por lo que requirió resguardo y coordinación para recibir atención especializada.

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La organización Tortugas Bahía Tambor acudió al sitio y coordinó su traslado a un tanque ubicado en el Hotel Tambor Tropical. Allí permaneció bajo observación durante la noche.

A la mañana siguiente, funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) trasladaron al ejemplar hasta el Parque Marino del Pacífico, en Puntarenas.

Según un comunicado del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) de hoy, la tortuga se mantiene en condición delicada, bajo observación y cuidados.

El Parque Marino está a cargo de evaluar su estado y brindarle tratamiento y rehabilitación. El objetivo es que pueda regresar al mar, siempre que su recuperación lo permita.

Las redes y los mecates fueron retirados de la playa. Las autoridades señalaron que el caso evidencia el peligro que representan estos materiales abandonados o a la deriva para la fauna marina.