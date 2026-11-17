Entre aplausos, gritos de reconocimiento y muestras de agradecimiento, decenas de personas se reunieron la noche de este martes en Cartago para despedir al periodista Camilo Rodríguez, asesinado el pasado lunes en Santo Domingo de Heredia.

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En 3 puntos Entre aplausos, gritos de reconocimiento y muestras de agradecimiento, decenas de personas se reunieron la noche de este martes en Cartago para despedir al periodista Camilo Rodríguez, asesinado el pasado lunes en Santo Domingo de Heredia. La llegada del féretro estuvo marcada por expresiones de cariño de quienes acudieron a darle el último adiós. Rodríguez fue atacado a balazos la tarde del lunes 16 de noviembre, cuando se desplazaba por la ruta 32, en San Miguel de Santo Domingo de Heredia.

La llegada del féretro estuvo marcada por expresiones de cariño de quienes acudieron a darle el último adiós. Uno de los momentos que llamó la atención ocurrió cuando un hombre alzó la voz para gritar: “¡Valiente Camilo!”.

A pocos pasos, una adulta mayor se acercó al ataúd y comenzó a palmearlo, en un gesto que fue interpretado como una muestra de agradecimiento por la labor del comunicador.

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Las personas presentes aguardaban para despedirse del periodista, cuya muerte generó reacciones de pesar y condena en distintos sectores del país.

La escena estuvo marcada por el reconocimiento de quienes llegaron hasta Cartago para acompañar a sus familiares y rendirle homenaje, en medio del dolor por su asesinato.

Rodríguez fue atacado a balazos la tarde del lunes 16 de noviembre, cuando se desplazaba por la ruta 32, en San Miguel de Santo Domingo de Heredia. El Organismo de Investigación Judicial mantiene las pesquisas para esclarecer el homicidio e identificar a los responsables.