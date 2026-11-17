María Pía Rodríguez, hija mayor del periodista Camilo Rodríguez, compartió en su cuenta de TikTok un emotivo homenaje a su padre, asesinado el pasado lunes 16 de noviembre en Santo Domingo de Heredia.

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La adolescente, de 16 años, acompañó sus palabras con fotografías y videos que muestran distintos momentos de la vida que compartieron. En las imágenes se observa el paso del tiempo, desde cuando ella era una niña hasta su etapa actual como adolescente, junto al comunicador.

El mensaje está cargado de recuerdos, agradecimiento y dolor por la muerte de su padre, a quien describió como una figura fundamental en su vida.

En 3 puntos María Pía Rodríguez, hija mayor del periodista Camilo Rodríguez, compartió en su cuenta de TikTok un emotivo homenaje a su padre, asesinado el pasado lunes 16 de noviembre en Santo Domingo de Heredia. La adolescente, de 16 años, acompañó sus palabras con fotografías y videos que muestran distintos momentos de la vida que compartieron. Camilo Rodríguez fue asesinado a balazos la tarde del lunes 16 de noviembre, cuando viajaba por la ruta 32, en San Miguel de Santo Domingo de Heredia.

“Si pudiera pedirle algo a Dios sería volver a tenerte, aunque fuera un ratito”, escribió al inicio de la publicación.

María Pía también expresó el orgullo que siente por ser hija del periodista y aseguró que volvería a escogerlo como padre si tuviera la oportunidad.

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“Si volviera a nacer y pudiera elegir a mi papá, una y mil veces te elegiría a ti”, manifestó.

En su despedida, recordó especialmente los momentos de cariño y las enseñanzas que recibió de él.

“Me quedo con tu voz, tus enseñanzas, tus abrazos, tu apoyo, tu sonrisa y todo lo bonito que me diste y me dejas”, agregó.

La joven también describió a Rodríguez como un hombre fuerte y luchador, y lamentó que su muerte llegara cuando todavía tenían muchos momentos pendientes por compartir.

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“Nos quedaron pendientes muchas cosas, muchos abrazos, muchos besos y tantas veces que quisiera decirte ‘te amo’”, escribió.

Además, reconoció que no sabe cómo afrontar su ausencia y pidió a Dios fortaleza para seguir adelante.

“Papito, no sé cómo vivir sin ti y le pido a Dios que me ayude y me dé la fuerza para seguir adelante, así como sé que lo quisieras”, expresó.

Al cerrar la publicación, agradeció a su padre por cada muestra de cariño, por el apoyo y por las oraciones que dedicó a ella y a su familia.

“Muchas gracias por tanto papito, por siempre mi lugar seguro, mi héroe sin capa”, escribió.

La adolescente concluyó con una frase que resume el dolor por la pérdida y el vínculo que asegura conservar con su padre: “Mi amor por ti no conoce el tiempo ni la distancia. Ojalá Dios me hubiera regalado mucho más tiempo juntos mi papito”.

Camilo Rodríguez fue asesinado a balazos la tarde del lunes 16 de noviembre, cuando viajaba por la ruta 32, en San Miguel de Santo Domingo de Heredia. El OIJ mantiene la investigación para esclarecer el homicidio e identificar a los responsables.