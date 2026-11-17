El joven periodista que denunció al ministro de Comunicación, Arnold Zamora, por una presunta violación anunció que retirará la querella y dará por concluido el proceso judicial.

En un comunicado de prensa, el denunciante explicó que tomó la decisión después de enfrentar una exposición pública que, según considera, resultó innecesaria y desproporcionada. También señaló que recibió presiones externas, ataques en redes sociales, señalamientos personales y amenazas.

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Uno de los episodios que mencionó fue la difusión de un video en el que se reveló su nombre completo, situación que, según indicó, aumentó su exposición y afectó aspectos privados de su vida.

“Lo que inicialmente representó el ejercicio legítimo de mi derecho a acudir a las instancias legales terminó convirtiéndose en una situación que trascendió el ámbito judicial y afectó aspectos profundamente personales de mi vida”, expuso.

En 3 puntos El joven periodista que denunció al ministro de Comunicación, Arnold Zamora, por una presunta violación anunció que retirará la querella y dará por concluido el proceso judicial. En un comunicado de prensa, el denunciante explicó que tomó la decisión después de enfrentar una exposición pública que, según considera, resultó innecesaria y desproporcionada. El ministro también afirmó que anteriormente había compartido con directores de medios y colegas, quienes conocían su forma de ser, aunque indicó que no podía ofrecer más detalles sobre el caso.

El denunciante sostuvo que ahora su prioridad es proteger su tranquilidad, su integridad y, especialmente, la seguridad de sus familiares.

En el comunicado, el joven hizo énfasis en que su decisión de abandonar el proceso no debe entenderse como una retractación de los hechos que dieron origen a la denuncia.

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Explicó que se trata de una determinación personal y consciente, con la que busca dejar atrás una situación que, a su criterio, podría continuar exponiéndolo a él y a las personas cercanas.

También manifestó que desea concentrarse en su desarrollo personal y profesional, en lugar de prolongar una disputa judicial y pública.

“Mi intención no es prolongar una confrontación, sino recuperar la tranquilidad y seguir adelante con mi vida”, agregó.

Fiscalía ya había solicitado sobreseimiento

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El anuncio ocurre después de que, el pasado 27 de octubre, la Fiscalía Adjunta de Género solicitara el sobreseimiento definitivo de la causa contra Zamora.

El Ministerio Público explicó que tomó esa determinación tras analizar pruebas científicas y digitales, con las cuales concluyó que no fue posible acreditar los hechos denunciados.

La solicitud fue remitida al Juzgado Penal de Pavas, despacho que debe resolver si corresponde dictar el sobreseimiento definitivo. Por tanto, la petición de la Fiscalía no equivalía todavía a una resolución judicial.

Ese mismo 27 de octubre, el denunciante había comunicado que se opondría a la solicitud. En ese momento señaló que la petición fiscal no representaba el cierre definitivo del expediente y que su defensa había considerado la posibilidad de enfrentar ese escenario.

También afirmó que sabía que su denuncia involucraba a una figura con poder político y exposición mediática, por lo que anticipaba que podía quedar expuesto a distintos ataques.

El caso se relaciona con hechos que, según la denuncia, habrían ocurrido durante el fin de semana del 20 y 21 de setiembre de 2025, cuando el periodista trabajaba en una institución pública.

La versión denunciada ubica a ambos en el Hotel InterContinental, en Escazú. Según el relato presentado ante las autoridades, el joven habría ingerido licor o alguna otra sustancia antes del presunto ataque sexual.

Como parte de las diligencias, los investigadores decomisaron grabaciones de cámaras de seguridad del estacionamiento, el vestíbulo, el bar, el restaurante y varios pasillos del establecimiento.

Zamora reconoció públicamente que estuvo con el denunciante en el hotel y que ambos consumieron licor. También explicó que alquiló una habitación porque consideró que no era adecuado que condujeran en esas condiciones. No obstante, negó haber cometido un abuso sexual.

Después de comparecer ante la Fiscalía General de la República, el ministro sostuvo que el encuentro ocurrió en el bar del hotel y defendió que reunirse allí no constituía ningún “pecado” ni era “ilegal”. Añadió que se trató de un asunto personal y privado.

El ministro también afirmó que anteriormente había compartido con directores de medios y colegas, quienes conocían su forma de ser, aunque indicó que no podía ofrecer más detalles sobre el caso.