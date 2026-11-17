Las cámaras y asociaciones que representan al transporte de turismo, trabajadores y estudiantes convocaron a una manifestación nacional para este miércoles 18 de noviembre, con el objetivo de protestar contra el nuevo canon de regulación establecido por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

La movilización está programada para las 9 a. m. frente a la Asamblea Legislativa, en San José, y contará con la participación de empresarios, transportistas independientes y representantes de distintas modalidades de servicios especiales.

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La convocatoria se anunció después de una reunión sostenida este martes con Aresep, en la que las organizaciones consiguieron que el nuevo cobro no se aplique junto con el Marchamo 2027.

Sin embargo, el sector aclaró que la tarifa no fue eliminada. Según lo comunicado por la autoridad reguladora durante el encuentro, el canon correspondiente al 2027 se cobraría posteriormente, junto con el Marchamo 2028.

En 3 puntos Las cámaras y asociaciones que representan al transporte de turismo, trabajadores y estudiantes convocaron a una manifestación nacional para este miércoles 18 de noviembre. La movilización está programada para las 9 a. m. frente a la Asamblea Legislativa, en San José, y contará con la participación de empresarios, transportistas independientes y representantes de distintas modalidades de servicios especiales. El bloque pidió a las autoridades abrir espacios de diálogo y buscar alternativas que permitan mantener la regulación del servicio sin comprometer la continuidad de las empresas formales.

Para las organizaciones, el acuerdo representa un alivio temporal, pero no resuelve sus cuestionamientos sobre la aplicación del cobro ni su impacto en las empresas que prestan servicios de transporte formal.

José Daniel Calderón Cordero, presidente de ASOTRANSTUR, señaló que el aplazamiento les permitirá continuar con las gestiones para que se revise la medida.

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«Este es un avance importante, pero no significa que el problema esté resuelto. Hemos logrado ganar tiempo para continuar defendiendo al sector. No estamos en contra de la regulación, pero exigimos que cualquier cobro sea transparente, justo, proporcional y apegado a la ley», manifestó.

Entre las principales preocupaciones planteadas por los transportistas están la falta de claridad sobre los estudios técnicos que respaldan el canon, la metodología utilizada para calcularlo, el procedimiento de aprobación y la proporcionalidad del monto entre las distintas modalidades de transporte.

Las agrupaciones sostienen que las empresas ya deben afrontar elevados costos operativos y cumplir numerosos requisitos legales y administrativos. Además, señalan que actualmente pagan cánones al Consejo de Transporte Público (CTP).

A criterio del sector, sumar nuevas obligaciones económicas podría afectar especialmente a las pequeñas y medianas empresas, provocar cierres y aumentar la informalidad en la prestación de servicios.

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Las organizaciones también advierten sobre las consecuencias que una reducción de empresas formales tendría para el empleo y para los servicios que reciben turistas, trabajadores y estudiantes.

El Bloque de Cámaras y Asociaciones de Servicios Especiales de Transporte de Costa Rica indicó que la protesta será pacífica y reunirá a representantes de diferentes organizaciones de todo el país.

La convocatoria quedó establecida de la siguiente manera:

* Fecha: miércoles 18 de noviembre de 2026.

«Costa Rica no puede pretender combatir el transporte informal mientras continúa aumentando las cargas económicas sobre quienes cumplen la ley. Estamos unidos para defender nuestras empresas, nuestros empleos y el sustento de miles de familias costarricenses», señalaron las organizaciones.

El bloque pidió a las autoridades abrir espacios de diálogo y buscar alternativas que permitan mantener la regulación del servicio sin comprometer la continuidad de las empresas formales.