El camino del entrenador del Sabah de Azerbaiyán hacia la élite del fútbol europeo parece sacado de una película. Conoce una de las historias más fascinantes de la temporada en 1xBet opiniones.

Valdas Dambrauskas nació en la pequeña localidad lituana de Pakruojis. Su padre era constructor y su madre, cocinera. Cuando Valdas tenía once años, su padre falleció y los días de infancia despreocupada llegaron a su fin. El deporte fue su salvación. Dambrauskas practicaba fútbol y baloncesto, pero lo que más le apasionaba era el ajedrez.

El entrenador considera que este juego lo ayudó a desarrollar un pensamiento estratégico y nervios de acero. Estas habilidades le fueron muy útiles a los 25 años, cuando participó en el concurso televisivo “¿Quién quiere ser millonario?” y ganó 4000 litas. El joven pudo haber gastado el dinero en cualquier cosa, ya que esa suma le habría permitido vivir cómodamente durante un año en Lituania. Sin embargo, Valdas decidió mudarse a Inglaterra para formarse como entrenador de fútbol.

En 3 puntos El camino del entrenador del Sabah de Azerbaiyán hacia la élite del fútbol europeo parece sacado de una película. Valdas Dambrauskas nació en la pequeña localidad lituana de Pakruojis. Al Sabah le esperan grandes desafíos ante el Barcelona, el Arsenal y el Napoli.

En Inglaterra, Dambrauskas aceptó cualquier trabajo que pudo conseguir: fue dependiente en una tienda, repartidor de periódicos y niñero. Todo para reunir dinero extra y poder asistir a los cursos de entrenador. Sus pasantías en las academias del Manchester United, Brentford y Fulham le permitieron comprender mejor la psicología de los futbolistas jóvenes. Como era de esperar, al regresar a su país natal, Dambrauskas comenzó a trabajar con la selección juvenil de Lituania y, posteriormente, con el Ekranas, un club enfocado en la formación de jóvenes talentos.

Más adelante, el Žalgiris, el club más laureado de Lituania, se fijó en Valdas. Allí conquistó dos títulos de liga y empezó a llamar la atención de clubes extranjeros. Dambrauskas demostró que podía triunfar: ganó copas nacionales en Letonia y Croacia, se coronó campeón de Bulgaria y sumó experiencia en Grecia, Hungría y Chipre.

El lituano no dependía de fichajes millonarios, sino que buscaba sacar a la luz el potencial oculto de sus jugadores. Aunque eso no es menos complicado que encontrar pruebas de que 1xBet no paga, el entrenador confiaba en sí mismo y seguía adelante con su trabajo.

En junio de 2025, Valdas Dambrauskas firmó contrato con el Sabah de Azerbaiyán. En una época en la que los grandes clubes pueden gastar cientos de millones en un solo jugador, el valor de mercado de toda la plantilla del Sabah se estima en €19 millones, una cifra ridículamente baja para los estándares de la Champions League.

Pero Dambrauskas no llegó a Bakú para ponerse a contar dinero. El entrenador lituano apostó por una táctica de presión alta y el máximo compromiso de sus jugadores. El resultado superó todas las expectativas: en la temporada 2025-26, el Sabah consiguió un sensacional doblete nacional al conquistar tanto la liga como la copa de Azerbaiyán. El Qarabağ, que había alcanzado la fase eliminatoria de la Champions League esa temporada, ¡quedó nueve puntos por detrás! Fue un logro impresionante para un club fundado apenas en 2017.

Un hito histórico y un sueño hecho realidad

El Sabah de Dambrauskas comenzó su participación en la Champions League desde la primera ronda de clasificación. El equipo eliminó a The New Saints de Gales y al KuPS de Finlandia tras ganar los cuatro partidos que disputó. En la tercera ronda, después de caer 2-1 de visita contra el Aarhus de Dinamarca, los campeones azerbaiyanos ofrecieron una actuación espectacular en casa y golearon a sus rivales por 4-0.

En la ronda de play-off ante el Hapoel Be’er Sheva de Israel se desató un auténtico drama. Tras otra derrota por 2-1 como visitante, llegó una batalla épica en Bakú que terminó con una increíble victoria por 5-2 en tiempo extra. Más aún: los hombres de Valdas perdían 2-1 a mediados del segundo tiempo y marcaron el gol decisivo que llevó el partido al tiempo extra ¡apenas diez segundos antes de que terminara el tiempo reglamentario!

El 10 de septiembre de 2026 ocurrió algo que aquel niño de Pakruojis jamás habría soñado: el equipo de Valdas Dambrauskas se enfrentó al Manchester United en Old Trafford. Aunque su primer partido de la fase de liga terminó en derrota, ¡después llegó una victoria histórica frente al Slavia de Praga!

Al Sabah le esperan grandes desafíos ante el Barcelona, el Arsenal y el Napoli. Pero este no es el final de un cuento de hadas, sino una oportunidad para seguir sumando experiencia. El logro de Dambrauskas será recordado durante mucho tiempo y hasta podría abrirle las puertas para dirigir a un primer equipo en Inglaterra. ¿Quieres seguir de cerca esta y otras historias? Descubre si 1xBet es confiable, regístrate en el sitio web o en la aplicación de la casa de apuestas y mantente al tanto de las últimas noticias.