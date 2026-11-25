La Selección Mayor Femenina de Costa Rica se encuentra ante uno de los desafíos más importantes de su calendario. El combinado patrio afina los últimos detalles para afrontar este viernes 27 de noviembre el compromiso de cuartos de final del Campeonato Concacaf W 2026 frente a Jamaica, en un partido que puede marcar su regreso a la máxima cita del fútbol femenino mundial.

El encuentro está programado para las 4:00 p. m., hora costarricense, en el Texas Health Mansfield Stadium, en Mansfield, Texas, Estados Unidos.

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En 3 puntos La Selección Mayor Femenina de Costa Rica se encuentra ante uno de los desafíos más importantes de su calendario. El encuentro está programado para las 4:00 p. m., hora costarricense, en el Texas Health Mansfield Stadium, en Mansfield, Texas, Estados Unidos. Costa Rica tiene una cita con la historia.

La importancia del compromiso es enorme: Costa Rica está a 90 minutos de conseguir su clasificación directa al Mundial Femenino de Brasil 2027. Para conseguirlo, deberá superar a una selección jamaiquina que también llega con la ilusión de avanzar y asegurar su presencia en la próxima Copa del Mundo.

El formato de la competición establece que las cuatro selecciones ganadoras de los cuartos de final avanzarán a las semifinales y obtendrán automáticamente su boleto mundialista.

Sin embargo, para la Tricolor el panorama no termina si sufre una derrota, ya que todavía tendría una segunda oportunidad mediante los partidos de Play-In del próximo 2 de diciembre, instancia en la que estarán en disputa dos plazas para el repechaje intercontinental.

El Campeonato Concacaf W reúne a ocho selecciones: Costa Rica, Jamaica, Estados Unidos, El Salvador, Canadá, Panamá, México y Haití. La competición se desarrollará del 27 de noviembre al 5 de diciembre en territorio estadounidense.

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Para las dirigidas por el cuerpo técnico nacional, el objetivo está claro: competir, superar el desafío caribeño y acercarse nuevamente a una Copa del Mundo.

Costa Rica tiene una cita con la historia. El viernes no será un partido más, será una oportunidad para que el fútbol femenino costarricense vuelva a celebrar una clasificación mundialista y comience a escribir un nuevo capítulo de cara a Brasil 2027.

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