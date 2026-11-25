La acción ocurrió en los minutos finales del encuentro entre Alajuelense y Cartaginés, que terminó con victoria brumosa de 2-1 en el estadio Alejandro Morera Soto.

Al minuto 88, Luis Díaz protagonizó un contacto con el futbolista Diego González. Inicialmente, el árbitro central Juan Gabriel Calderón le mostró tarjeta amarilla; sin embargo, tras recibir el llamado del VAR y revisar las imágenes, cambió su decisión y terminó expulsando al jugador manudo.

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La decisión generó cuestionamientos y abrió un debate sobre el criterio arbitral utilizado en una acción determinante para el cierre del compromiso.

En 3 puntos La acción ocurrió en los minutos finales del encuentro entre Alajuelense y Cartaginés, que terminó con victoria brumosa de 2-1 en el estadio Alejandro Morera Soto. Al minuto 88, Luis Díaz protagonizó un contacto con el futbolista Diego González. La polémica queda sobre la mesa: hubo un reconocimiento del error, una expulsión anulada disciplinariamente y una decisión administrativa sobre el árbitro.

Alajuelense consiguió que le quitaran la tarjeta roja

Tras lo sucedido, Liga Deportiva Alajuelense presentó un procedimiento sumario por error manifiesto ante el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol.

El Tribunal revisó el video oficial de la transmisión de FUTV y determinó que Luis Díaz no incurrió en conducta violenta. Por esa razón, resolvió dejar sin efectos disciplinarios la tarjeta roja.

La polémica también tuvo consecuencias para el árbitro central del compromiso.

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La Comisión de Arbitraje decidió no incluir a Juan Gabriel Calderón entre los árbitros designados para dirigir los partidos de la jornada 18 del Apertura 2026, una decisión administrativa que llega después de la controversia protagonizada en el Morera Soto.

Alajuelense recupera una pieza importante

Mientras tanto, el equipo dirigido por Óscar Ramírez recibe un respiro en un momento determinante del campeonato.

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Luis Díaz queda habilitado para enfrentar a San Carlos, un compromiso fundamental para las aspiraciones rojinegras de avanzar a la siguiente fase del torneo.

La polémica queda sobre la mesa: hubo un reconocimiento del error, una expulsión anulada disciplinariamente y una decisión administrativa sobre el árbitro. Un episodio que vuelve a poner al arbitraje costarricense bajo la lupa.

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