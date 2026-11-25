¿A qué futbolista del Deportivo Saprissa hubiera contratado Roger Rojas para Liga Deportiva Alajuelense? El propio exdelantero hondureño respondió a esa pregunta durante una conversación con el periodista Maynor Solano.

Cuando le consultaron por el jugador morado que habría llevado a la Liga durante su etapa como rojinegro, Rojas no dudó en mencionar al argentino Mariano Torres.

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En 3 puntos ¿A qué futbolista del Deportivo Saprissa hubiera contratado Roger Rojas para Liga Deportiva Alajuelense? Cuando le consultaron por el jugador morado que habría llevado a la Liga durante su etapa como rojinegro, Rojas no dudó en mencionar al argentino Mariano Torres. Maynor Solano publicará este jueves la entrevista completa en su canal de YouTube, donde los aficionados podrán conocer más detalles de las vivencias de Rojas durante su paso por el fútbol costarricense.

«Fíjese que el primer clásico que yo jugué, Mariano Torres. ¡Qué jugador, qué personalidad! No me imagino jugando con él, los pases que filtraría», expresó el catracho.

El comentario deja ver la admiración que el exatacante tenía por el mediocampista argentino, a quien enfrentó en los clásicos nacionales y cuyo talento reconoció incluso desde la acera rojinegra.

Pero Mariano no fue el único futbolista morado que apareció en el recuerdo de Rojas. El hondureño también mencionó a Kendall Waston como uno de los grandes jugadores que tuvo enfrente durante aquellos enfrentamientos entre Alajuelense y Saprissa.

La conversación también promete recordar algunas de las experiencias de uno de los futbolistas hondureños más recordados por la afición manuda.

Maynor Solano publicará este jueves la entrevista completa en su canal de YouTube, donde los aficionados podrán conocer más detalles de las vivencias de Rojas durante su paso por el fútbol costarricense.

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