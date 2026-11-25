Un día esta semana, dos días el próximo mes y otros tres cuando disminuye el volumen de trabajo. Aunque esta práctica es frecuente en algunas empresas, podría constituir una violación a la legislación laboral.

Con la llegada de la temporada de fin de año, es importante que tanto patronos como trabajadores conozcan las disposiciones legales que regulan el disfrute de las vacaciones.

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El artículo 153 del Código de Trabajo establece que toda persona trabajadora tiene derecho a un mínimo de dos semanas de vacaciones remuneradas por cada 50 semanas de labores continuas al servicio de un mismo patrono.

Sin embargo, existe otra disposición que muchos desconocen y que limita la posibilidad de que las empresas distribuyan esos días de descanso a su conveniencia.

En 3 puntos Un día esta semana, dos días el próximo mes y otros tres cuando disminuye el volumen de trabajo. Con la llegada de la temporada de fin de año, es importante que tanto patronos como trabajadores conozcan las disposiciones legales que regulan el disfrute de las vacaciones. Aquellas personas que consideren que sus patronos están violentando este derecho pueden solicitar asesoría o presentar una denuncia ante el Ministerio de Trabajo.

El artículo 158 del Código de Trabajo establece que los trabajadores deben disfrutar de su período de vacaciones sin interrupciones.

Es decir, la regla general es que el trabajador disfrute de dos semanas consecutivas de descanso.

¿Cuándo se pueden dividir las vacaciones?

La legislación permite, de manera excepcional, dividir las vacaciones en un máximo de dos períodos, siempre y cuando exista un acuerdo entre el trabajador y el patrono y se trate de labores especiales que no permitan una ausencia prolongada del empleado.

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Bajo estas condiciones, el trabajador puede disfrutar de una semana completa de vacaciones y, posteriormente, de la otra semana.

Lo que no corresponde es que el patrono obligue al empleado a consumir sus vacaciones mediante días aislados, según las necesidades de la empresa.

Por ejemplo, si un establecimiento comercial registra pocas ventas o una empresa experimenta una disminución temporal de sus operaciones, el patrono no puede utilizar esas circunstancias para imponer sistemáticamente días sueltos de vacaciones a sus colaboradores.

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¿Qué pasa si el trabajador solicita un día?

En muchas empresas es habitual que los trabajadores soliciten uno o dos días de vacaciones para atender asuntos personales, realizar trámites, asistir a actividades familiares o salir de paseo.

Aunque esta práctica suele darse por solicitud del empleado y con la autorización del patrono, no constituye una modalidad de fraccionamiento expresamente autorizada por el Código de Trabajo para el período mínimo legal.

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Incluso, la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) advierte que el consentimiento del trabajador no convierte automáticamente en legal un fraccionamiento contrario a la normativa.

Las empresas que incumplan estas disposiciones podrían exponerse a sanciones económicas por infracciones a la legislación laboral.

¿Quién decide cuándo se toman las vacaciones?

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El artículo 155 del Código de Trabajo faculta al patrono para establecer las fechas en las que el trabajador disfrutará de sus vacaciones.

Para ello, dispone de un plazo máximo de 15 semanas después de que el empleado complete las 50 semanas de trabajo continuo.

No obstante, esa potestad no significa que pueda dividir unilateralmente el período de descanso.

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El propósito de las vacaciones es garantizar que los trabajadores puedan recuperarse física y mentalmente, compartir con sus familias y desconectarse de sus obligaciones laborales durante un período suficiente.

Aquellas personas que consideren que sus patronos están violentando este derecho pueden solicitar asesoría o presentar una denuncia ante el Ministerio de Trabajo.

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