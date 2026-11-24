Más de 111.000 personas han recibido al menos una clase en vivo como parte de Hello Brete, el programa del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) que ofrece acceso gratuito a la plataforma Open English para aprender inglés. Sin embargo, de ese grupo, 5.129 personas habían aprobado uno o más niveles al 31 de octubre, según los resultados divulgados por la empresa.

La cifra de personas que aprobaron algún nivel equivale aproximadamente al 4,6% de las más de 111.000 que han recibido clases en la plataforma.

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Los resultados muestran el alcance que ha tenido la iniciativa, pero también abren interrogantes sobre el avance académico de sus participantes y la cantidad de personas que han logrado completar satisfactoriamente al menos un nivel de inglés.

Durante el periodo reportado, Hello Brete registró 1,4 millones de clases impartidas y 8,3 millones de lecciones completadas. Además, un grupo de participantes que consiguió aprobar niveles fue reconocido durante un encuentro realizado en Casa Presidencial el 24 de noviembre.

En 3 puntos Más de 111.000 personas han recibido al menos una clase en vivo como parte de Hello Brete, el programa del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) que ofrece acceso gratuito a la plataforma Open English para aprender inglés. La cifra de personas que aprobaron algún nivel equivale aproximadamente al 4,6% de las más de 111.000 que han recibido clases en la plataforma. Estos datos permitirían conocer con mayor precisión el avance de los beneficiarios y el cumplimiento de los objetivos de una iniciativa que busca convertir el acceso gratuito a la formación en inglés en mayores oportunidades educativas y…

Uno de los datos destacados por Open English es la relación entre la asistencia a clases en vivo y la aprobación de niveles.

Según los registros de la plataforma, las personas que aprobaron al menos un nivel asistieron 13 veces más a clases que el resto de los participantes.

“Hay un dato especialmente revelador: quienes aprueban un nivel asisten 13 veces más a clases que el resto. Esto confirma que el acceso a la tecnología es el punto de partida, pero la práctica constante y la interacción con profesores son fundamentales para transformar el aprendizaje en resultados”, afirmó Andrés Moreno, fundador y CEO de Open English.

No obstante, la información divulgada no detalla cuántas personas mantienen actualmente una participación activa, cuántas han dejado de utilizar la plataforma ni cuántas se encuentran en proceso de completar su primer nivel.

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¿Cómo utilizan el inglés los participantes?

El programa busca que los costarricenses desarrollen habilidades en inglés que les permitan ampliar sus oportunidades laborales, especialmente en actividades como el turismo y los servicios de atención a clientes internacionales.

De acuerdo con una encuesta realizada por Open English entre el 16 y el 26 de octubre de 2026, el 56% de las personas consultadas que trabajan manifestó que utiliza el inglés en su empleo.

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Entre las principales actividades mencionadas figuran escribir correos electrónicos o mensajes (57%), atender clientes (40%), utilizar herramientas digitales (40%) y consultar documentación (35%).

Asimismo, el 55% del total de encuestados indicó que ya había aplicado lo aprendido fuera de las clases.

En cuanto a los avances percibidos, el 89% manifestó haber ganado confianza para comunicarse en inglés. Además, el 44% señaló que ahora comprende mejor a una persona extranjera y el 35% afirmó que ha logrado mantener una conversación.

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La empresa también indicó que, entre quienes comenzaron con un nivel básico o muy básico, el 98% percibió algún progreso hacia su objetivo personal.

Sin embargo, estos indicadores corresponden a percepciones de los participantes recogidas mediante la encuesta y no constituyen, por sí solos, una medición independiente del dominio del idioma ni de la inserción laboral conseguida a través del programa.

La encuesta también señala que el 37% de las personas consultadas identificó la búsqueda de un mejor empleo como una de sus motivaciones para estudiar inglés.

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Los resultados y el reto de la empleabilidad

Hello Brete nació con el objetivo de facilitar el aprendizaje del inglés y contribuir a mejorar las oportunidades de empleo de la población costarricense.

En el país, el dominio de este idioma suele ser un requisito para acceder a puestos relacionados con el turismo, los centros de servicios empresariales y la atención de clientes internacionales.

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No obstante, los resultados divulgados por Open English no especifican cuántas personas consiguieron empleo después de participar en el programa, cuántas mejoraron sus condiciones laborales ni cuántas lograron acceder a un puesto en el que el inglés fuera un requisito.

Tampoco se detalla el número total de personas inscritas, la cantidad de participantes que abandonaron el proceso o el porcentaje que permanece activo.

Estos datos permitirían conocer con mayor precisión el avance de los beneficiarios y el cumplimiento de los objetivos de una iniciativa que busca convertir el acceso gratuito a la formación en inglés en mayores oportunidades educativas y laborales.

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