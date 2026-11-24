El Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) presentó este martes un nuevo programa dirigido a empresas privadas e instituciones públicas, con el propósito de impulsar condiciones laborales más equitativas y ampliar las oportunidades de empleo, crecimiento profesional y liderazgo para las mujeres.

La iniciativa, denominada Buenas Prácticas Laborales para la Igualdad entre mujeres y hombres, cuenta con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la alianza de la Iniciativa de Paridad de Género.

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El proyecto pretende que las organizaciones adopten medidas concretas para disminuir las diferencias que todavía existen en los espacios de trabajo. Para ello, contempla procesos de capacitación, acompañamiento técnico, reconocimiento de buenas prácticas y seguimiento a las entidades participantes.

Con esta propuesta, el INAMU busca transformar el sistema de reconocimientos que funciona desde 2017 en un programa más amplio, que no se limite a destacar esfuerzos institucionales, sino que promueva cambios sostenidos en las condiciones laborales.

En 3 puntos El Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) presentó este martes un nuevo programa dirigido a empresas privadas e instituciones públicas. La iniciativa, denominada Buenas Prácticas Laborales para la Igualdad entre mujeres y hombres, cuenta con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la alianza de la Iniciativa de Paridad de Género. “Debemos continuar rompiendo brechas y barreras por las generaciones que vienen detrás, para que vean el espejo que somos y lo puedan seguir.

La presidenta ejecutiva del INAMU, Carolina Delgado Ramírez, señaló que avanzar hacia la igualdad en el empleo también representa una oportunidad para fortalecer la economía nacional.

“La igualdad en el empleo no solo es una cuestión de derechos humanos, también es una condición indispensable para el desarrollo económico y social del país. Con este programa buscamos sumar cada vez más organizaciones comprometidas con la generación de oportunidades para las mujeres, la eliminación de brechas y la construcción de entornos laborales más inclusivos y equitativos, con lo cual no solo ganan las mujeres, sino también las empresas y el país”, indicó.

El programa llegará a regiones fuera de la GAM

Uno de los principales cambios previstos es la ampliación territorial de la iniciativa. Según lo anunciado, a partir de 2027 las actividades también se desarrollarán fuera de la Gran Área Metropolitana, con el fin de involucrar a más empresas, instituciones públicas, cámaras empresariales y organizaciones.

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El representante del BID en Costa Rica, Francisco Javier Urra, destacó que el apoyo busca extender las buenas prácticas y generar oportunidades económicas para mujeres en distintas zonas del país.

“El empoderamiento económico de las mujeres es una de las vías más directas para impulsar la productividad y el crecimiento de Costa Rica. A través de este apoyo al INAMU, el BID contribuye a que, a partir de 2027, las buenas prácticas lleguen a las regiones fuera de la Gran Área Metropolitana y a que más empresas e instituciones generen oportunidades reales de empleo, liderazgo e ingresos para las mujeres”, afirmó.

La iniciativa parte de un escenario en el que persisten diferencias importantes en la participación laboral. Según la Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), durante el segundo trimestre de 2026 la tasa de participación de las mujeres fue de 42,9%, mientras que la de los hombres alcanzó el 66,3%. La diferencia supera los 23 puntos porcentuales.

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También existen contrastes entre regiones. En el primer trimestre de 2026, el desempleo se ubicó en 6,4% en la Región Central y en 10,6% en la Huetar Caribe, según los datos citados por el INAMU.

Delgado indicó que la estrategia busca contribuir a reducir la discriminación y exclusión laboral, además de promover beneficios para las empresas, como la retención del talento, mejores ambientes organizacionales y mayor innovación.

Empresas firmaron compromisos de igualdad

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El lanzamiento se realizó durante el XII Encuentro Nacional Empresarial, bajo el lema “Construir, producir e innovar con igualdad: Buenas Prácticas Laborales en las empresas costarricenses”.

En la actividad participaron representantes de compañías de sectores como construcción, tecnología, energía, turismo y manufactura, quienes compartieron experiencias y medidas para favorecer el desarrollo profesional de las mujeres y prevenir la discriminación en sus centros de trabajo.

Asimismo, se discutieron las barreras que enfrentan las trabajadoras para ingresar y permanecer en actividades económicas de alto dinamismo, particularmente en construcción, tecnología y manufactura.

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Durante el encuentro también se formalizaron compromisos institucionales para avanzar en esta materia. Entre ellos figura el del Instituto Costarricense de Turismo y sus programas estratégicos, incluido Red Sofía.

Por su parte, la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, llamó a mantener los esfuerzos para eliminar obstáculos que limitan las oportunidades de las mujeres.

“Debemos continuar rompiendo brechas y barreras por las generaciones que vienen detrás, para que vean el espejo que somos y lo puedan seguir. Todas las luchas son importantes, los invito a seguir haciendo equipo, no basta con reconocer el problema, hay que trabajar todos los días en él”, expresó.

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