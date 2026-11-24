Mientras miles de estudiantes se preparan para disfrutar de sus vacaciones, otros ven en esta temporada una oportunidad para incorporarse al mercado laboral, especialmente en comercios y establecimientos que requieren personal adicional durante la Navidad.

Aunque trabajar durante este período puede representar una experiencia positiva para los jóvenes, no todos los menores de edad pueden ser contratados y existen condiciones especiales que deben respetarse.

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El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) recuerdan, mediante sus disposiciones y materiales informativos, que la protección de los derechos de los adolescentes es obligatoria, incluso cuando se trata de empleos de pocas semanas.

En Costa Rica, la edad mínima legal para trabajar es de 15 años cumplidos.

En 3 puntos Mientras miles de estudiantes se preparan para disfrutar de sus vacaciones, otros ven en esta temporada una oportunidad para incorporarse al mercado laboral. Aunque trabajar durante este período puede representar una experiencia positiva para los jóvenes, no todos los menores de edad pueden ser contratados y existen condiciones especiales que deben respetarse. De esta manera, las vacaciones de fin de año pueden convertirse en una oportunidad para que los adolescentes adquieran experiencia, desarrollen responsabilidades y obtengan sus primeros ingresos.

El artículo 92 del Código de la Niñez y la Adolescencia prohíbe expresamente el trabajo de personas menores de esa edad, independientemente de que se encuentren de vacaciones o cuenten con la autorización de sus padres.

Esto significa que un niño de 13 o 14 años no puede ser contratado para atender un negocio, realizar labores comerciales o desempeñar otras actividades económicas, aunque manifieste su deseo de ganar dinero.

En cambio, los adolescentes de 15, 16 y 17 años pueden incorporarse legalmente a determinadas actividades laborales, siempre que se respeten las condiciones establecidas para proteger su salud, educación y desarrollo.

¿Necesitan permiso del PANI o de sus padres?

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Uno de los aspectos que genera mayor confusión es la autorización para trabajar.

Contrario a lo que muchas personas podrían pensar, los adolescentes que ya cumplieron 15 años no necesitan un permiso especial del PANI ni del Ministerio de Trabajo para ser contratados.

Tampoco requieren una autorización escrita de sus padres o encargados.

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La legislación les reconoce capacidad para firmar contratos laborales y asumir las responsabilidades correspondientes, siempre dentro del régimen especial de protección establecido para las personas menores de 18 años.

Otro punto fundamental está relacionado con los horarios.

Mientras un trabajador adulto puede cumplir una jornada ordinaria diurna de ocho horas, los adolescentes tienen un límite máximo de seis horas diarias y 36 horas semanales.

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Además, tienen prohibido realizar horas extraordinarias o jornadas acumulativas.

La legislación también restringe el trabajo nocturno. Se considera nocturno el realizado entre las 7 de la noche y las 7 de la mañana, aunque se permite la jornada mixta bajo las condiciones legales, sin extenderse más allá de las 10 de la noche.

Estas restricciones se mantienen incluso durante las vacaciones escolares, cuando los adolescentes disponen de más tiempo libre.

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El hecho de que se trate de un primer empleo o de una contratación temporal no significa que el patrono pueda pagar cualquier monto.

El reglamento que regula la contratación de adolescentes establece que deben recibir, como mínimo, el salario correspondiente a la categoría ocupacional para una jornada ordinaria de ocho horas, aunque su jornada máxima permitida sea de seis horas.

También tienen derecho al aguinaldo, vacaciones, seguridad social y demás garantías laborales aplicables.

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Las empresas deben incluirlos en la planilla de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y garantizar la cobertura de una póliza de riesgos del trabajo del Instituto Nacional de Seguros (INS).

Si la contratación termina después de unas semanas o meses, deben reconocerse los derechos económicos proporcionales que correspondan.

La legislación también establece prohibiciones sobre las actividades que pueden desempeñar las personas menores de 18 años.

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La Ley 8922 impide que los adolescentes realicen trabajos peligrosos o insalubres que puedan afectar su integridad física o psicológica.

Entre las actividades prohibidas se encuentran determinadas labores relacionadas con maquinaria peligrosa, sustancias tóxicas, construcción y ambientes que representen riesgos para su seguridad.

También existen restricciones para trabajar en bares, cantinas y otros establecimientos dedicados al consumo inmediato de bebidas alcohólicas.

Incluso actividades aparentemente sencillas, como vender productos en determinadas vías públicas, pueden resultar prohibidas cuando exponen a los adolescentes a accidentes, violencia u otros peligros.

El patrono debe mantener un registro con los datos personales y laborales del adolescente contratado, conforme a lo establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia.

Las vacaciones no eliminan el derecho a estudiar

Aunque muchos jóvenes buscan empleo únicamente durante diciembre y enero, la legislación también protege su continuidad educativa.

Si el adolescente permanece trabajando cuando se reanuden las lecciones, su patrono debe facilitarle los horarios necesarios para asistir al centro educativo y cumplir con sus obligaciones académicas.

La necesidad de generar ingresos no puede utilizarse como justificación para impedirle estudiar.

¿Qué hacer si se incumplen estos derechos?

El PANI puede intervenir cuando se detecta que una persona menor de 15 años está realizando actividades laborales prohibidas.

Por su parte, el Ministerio de Trabajo, mediante la Inspección de Trabajo y su oficina especializada en trabajo infantil y adolescente, puede recibir denuncias sobre jornadas excesivas, labores peligrosas y otras irregularidades.

Las denuncias por vulneraciones de derechos también pueden presentarse ante el PANI, que dispone de la línea 1147 para atención de niños, niñas y adolescentes y de sus oficinas locales.

Las autoridades pueden intervenir para proteger a los menores afectados y los patronos que incumplan la legislación se exponen a sanciones.

De esta manera, las vacaciones de fin de año pueden convertirse en una oportunidad para que los adolescentes adquieran experiencia, desarrollen responsabilidades y obtengan sus primeros ingresos, siempre que el trabajo se realice dentro de la legalidad y sin sacrificar sus derechos fundamentales.

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