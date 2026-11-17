La Unión Europea, sus Estados miembros residentes en Costa Rica, Canadá, Reino Unido y Suiza condenaron el asesinato del periodista costarricense Camilo Rodríguez y solicitaron que las autoridades esclarezcan el crimen e identifiquen a todos los responsables.

Mediante una declaración conjunta, las representaciones diplomáticas expresaron su profundo pesar por la muerte del comunicador y trasladaron sus condolencias a sus familiares, seres queridos y al gremio periodístico nacional.

Publicidad

Los países firmantes también manifestaron su solidaridad con las autoridades costarricenses y señalaron que el homicidio representa un ataque contra la convivencia pacífica en el país.

En 3 puntos La Unión Europea, sus Estados miembros residentes en Costa Rica, Canadá, Reino Unido y Suiza condenaron el asesinato del periodista costarricense Camilo Rodríguez y solicitaron que las autoridades esclarezcan el crimen e identifiquen a… Mediante una declaración conjunta, las representaciones diplomáticas expresaron su profundo pesar por la muerte del comunicador y trasladaron sus condolencias a sus familiares, seres queridos y al gremio periodístico nacional. El caso se mantiene bajo investigación judicial.

“Confiamos plenamente en la labor de las autoridades responsables de investigar este acto execrable, confiamos en que se esclarezcan las circunstancias de este crimen y que sus responsables materiales e intelectuales sean identificados y puestos a disposición de la justicia”, indicaron.

En el pronunciamiento, las representaciones diplomáticas coincidieron con las autoridades costarricenses en que el asesinato constituye un ataque contra la libertad de expresión y la libertad de prensa, derechos que calificaron como pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Piden garantizar la protección de periodistas

La declaración también hizo énfasis en la necesidad de garantizar condiciones de seguridad para quienes ejercen el periodismo y proteger el derecho de la población a recibir información.

“Es esencial garantizar la protección de los periodistas y preservar las condiciones necesarias para que todas las personas puedan ejercer libremente su derecho a informar y a recibir información”, señalaron.

Finalmente, destacaron que la defensa de estas libertades resulta indispensable para mantener el pluralismo, el Estado de Derecho y el funcionamiento de las democracias.

Publicidad

Rodríguez fue asesinado la tarde del lunes 16 de noviembre en San Miguel de Santo Domingo de Heredia, cuando conducía un vehículo sobre la Ruta 32. Según la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), dos hombres que viajaban en una motocicleta lo interceptaron y le dispararon en reiteradas ocasiones.

El caso se mantiene bajo investigación judicial.