La Asociación Solidarista de Servidores Judiciales (ASOSEJUD) enfrenta una disputa interna por el control de sus instalaciones y su representación institucional, luego de que cuatro personas ingresaran este lunes 16 de noviembre a sus oficinas, alegando haber sido electas como nuevas autoridades de la organización.

Mediante un comunicado oficial, la administración de ASOSEJUD denunció que el ingreso se produjo de manera irregular y que las cuatro personas permanecían dentro de las instalaciones, pese a que su representación no es reconocida por las autoridades que emitieron el pronunciamiento.

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El conflicto se originó tras una supuesta asamblea celebrada el sábado 14 de noviembre, cuya legitimidad es cuestionada debido a que, según la administración, fue convocada por una integrante de la Junta Directiva que se encuentra suspendida de sus funciones por orden judicial.

En 3 puntos La Asociación Solidarista de Servidores Judiciales (ASOSEJUD) enfrenta una disputa interna por el control de sus instalaciones y su representación institucional. Mediante un comunicado oficial, la administración de ASOSEJUD denunció que el ingreso se produjo de manera irregular y que las cuatro personas permanecían dentro de las instalaciones. Por ahora, el conflicto se trasladará a los tribunales, donde deberá determinarse la validez de la asamblea y de los nombramientos cuestionados.

La asociación sostiene que la reunión incumplió requisitos legales y estatutarios, entre ellos la legitimación de quien realizó la convocatoria, la utilización de la identidad institucional y los mecanismos para verificar la participación de los asociados.

Ante esta situación, la administración anunció que está presentando una acción judicial para impugnar la asamblea y solicitar que se anulen los acuerdos y nombramientos realizados durante esa reunión.

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Uno de los aspectos más delicados del conflicto es la denuncia de que las cuatro personas habrían ingresado a las instalaciones mediante engaños, amenazas y presuntos actos de violencia contra funcionarias de la organización.

La administración aseguró que también está impulsando acciones legales por el presunto delito de usurpación, con el objetivo de recuperar el control de las instalaciones por las vías correspondientes.

Asosejud advirtió que no permitirá que actuaciones cuya legalidad se encuentra cuestionada pongan en riesgo los fondos, la documentación o el funcionamiento de la entidad.

Además, solicitó a sus asociados mantenerse informados mediante los canales institucionales autorizados y actuar con prudencia ante comunicaciones emitidas por personas cuya representación está en disputa.

Por ahora, el conflicto se trasladará a los tribunales, donde deberá determinarse la validez de la asamblea y de los nombramientos cuestionados.