La construcción de una nueva torre para el Hospital México recibió el aval de la Contraloría General de la República (CGR), que aprobó el contrato suscrito entre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la empresa Edica.

El proyecto representa una inversión cercana a los $28 millones y contempla no solo la edificación del inmueble, sino también su diseño, equipamiento y mantenimiento. La contratación se realizará bajo la modalidad de llave en mano, por lo que la compañía tendrá a su cargo las distintas etapas incluidas en el acuerdo.

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En 3 puntos La construcción de una nueva torre para el Hospital México recibió el aval de la Contraloría General de la República (CGR), que aprobó el contrato suscrito entre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la empresa Edica. El proyecto representa una inversión cercana a los $28 millones y contempla no solo la edificación del inmueble, sino también su diseño, equipamiento y mantenimiento. El aval de la Contraloría representa un paso para avanzar con la nueva infraestructura del Hospital México, aunque el inicio formal de los trabajos dependerá de la orden que emita la institución aseguradora.

Entre los espacios que tendrá la nueva infraestructura hospitalaria figuran áreas destinadas a cuidados intermedios, aislamiento, unidad coronaria y hemodinamia. Estas instalaciones permitirán ampliar la capacidad del centro médico para atender pacientes que requieren servicios especializados.

El contrato establece un plazo total de 36 meses. De ese periodo, los primeros 12 meses estarán destinados al diseño, la construcción y el equipamiento de la torre, mientras que los 24 meses restantes corresponderán a la etapa de mantenimiento.

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Con la aprobación de la CGR, la CCSS podrá emitir la orden de inicio para que comiencen a correr los plazos establecidos en el contrato.

Una vez recibida esa instrucción, Edica deberá entregar cronogramas actualizados y detallados sobre el desarrollo de las diferentes fases del proyecto, como parte del seguimiento de las obligaciones contractuales.

El aval de la Contraloría representa un paso para avanzar con la nueva infraestructura del Hospital México, aunque el inicio formal de los trabajos dependerá de la orden que emita la institución aseguradora.