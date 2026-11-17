Laura López, quien se identificó como psicóloga de Camilo Rodríguez, publicó una emotiva despedida tras el asesinato del periodista y escritor costarricense, ocurrido la tarde del lunes 16 de noviembre en Santo Domingo de Heredia.

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Mediante un escrito titulado Para Camilo, mi paciente eterno, López recordó la relación profesional y de confianza que mantuvo con el comunicador, a quien describió como una persona que enfrentaba ansiedad, traumas y situaciones de profundo dolor emocional.

En 3 puntos Laura López, quien se identificó como psicóloga de Camilo Rodríguez, publicó una emotiva despedida tras el asesinato del periodista y escritor costarricense, ocurrido la tarde del lunes 16 de noviembre en Santo Domingo de Heredia. Mediante un escrito titulado Para Camilo, mi paciente eterno, López recordó la relación profesional y de confianza que mantuvo con el comunicador, a quien describió como una persona que enfrentaba ansiedad. Rodríguez fue asesinado a balazos la tarde del lunes, cuando conducía un pick-up rojo por la Ruta 32, en San Miguel de Santo Domingo de Heredia.

En el texto, la psicóloga aseguró que detrás de los comportamientos que otras personas cuestionaban había un ser humano que necesitaba ayuda y que, según su percepción, no siempre fue comprendido por quienes lo rodeaban.

“Mi paciente, mi valiente, tenías ansiedad, esa que nadie veía y que todo el mundo señaló”, escribió.

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López también cuestionó los calificativos que, según manifestó, algunas personas utilizaron para referirse a Rodríguez, y sostuvo que ella conoció una faceta distinta del periodista durante el acompañamiento que le brindó.

Uno de los pasajes más conmovedores de la publicación recuerda una conversación en la que, según relató, el comunicador le pidió ayuda porque atravesaba un momento en el que había pensado en quitarse la vida.

“Me dijiste: ‘Hola, ¿cómo estás? Necesito ayuda, quiero quitarme la vida’, y yo te dije: ‘No, tú puedes, tú eres grande, no llores más’”, recordó.

La psicóloga también hizo referencia al dolor que, según su relato, le provocaba a Rodríguez no poder ver a sus hijos. Además, mencionó el amor que sentía por su madre y su devoción por la Virgen María.

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En la parte final del escrito, López expresó su agradecimiento por la confianza que el periodista depositó en ella y por haberle permitido conocer aspectos de su vida que, según dijo, no todos llegaron a comprender.

“Gracias, Camilo, por elegirme. Gracias por dejarme conocerte de verdad”, manifestó.

La publicación concluye con un mensaje de despedida en el que le desea descanso y paz al comunicador: “Descansa, mi paciente eterno. Que la Virgen te abrace, que tu mamá y tus hijos te recuerden con amor, que por fin tengas paz, mi valiente”.

Rodríguez fue asesinado a balazos la tarde del lunes, cuando conducía un pick-up rojo por la Ruta 32, en San Miguel de Santo Domingo de Heredia. El OIJ investiga el ataque, que habría sido cometido por dos hombres que viajaban en una motocicleta.