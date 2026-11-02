¿Un carro nuevo por pagar el marchamo? BCR sorteará dos vehículos y ganadores podrán escoger

Pagar el marchamo 2027 con el Banco de Costa Rica (BCR) permitirá participar en el sorteo de dos vehículos, con una particularidad: cada ganador podrá escoger el modelo que desea entre tres opciones.

Los premios disponibles son un Mitsubishi Outlander Sport, un ZEEKR X o un JMC Vigus. Serán dos ganadores y cada uno podrá elegir un vehículo.

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La entidad anunció que la promoción comienza este lunes 2 de noviembre y se extenderá hasta el 31 de diciembre.

En 3 puntos Pagar el marchamo 2027 con el Banco de Costa Rica (BCR) permitirá participar en el sorteo de dos vehículos, con una particularidad: cada ganador podrá escoger el modelo que desea entre tres opciones. Los premios disponibles son un Mitsubishi Outlander Sport, un ZEEKR X o un JMC Vigus. Si la etiqueta del marchamo digital se daña, se pierde o se instala incorrectamente, el duplicado deberá gestionarse directamente ante el Instituto Nacional de Seguros (INS).

Cada marchamo pagado con el BCR genera una acción electrónica. Sin embargo, quienes realicen el trámite mediante la aplicación BCR Móvil o la oficina virtual recibirán tres acciones, lo que aumenta sus oportunidades de ganar.

La asignación es automática y no requiere inscripciones ni gestiones adicionales. El banco tampoco solicitará claves, información confidencial o la instalación de programas para registrar la participación.

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Un detalle importante es que, aunque cualquier persona puede pagar el marchamo de una placa que no esté a su nombre, el premio se adjudicará al propietario registral del vehículo cuyo derecho de circulación resulte favorecido, según las condiciones anunciadas.

El pago puede realizarse mediante BCR Móvil, la oficina virtual, los Puntos Tucán habilitados y 120 oficinas del banco en todo el país. Las empresas también tienen disponible el canal BCR Comercial.

Para quienes utilicen tarjetas de crédito del BCR, la entidad ofrece la posibilidad de trasladar el pago al Plan BCR 0% a tres, seis o doce meses sin intereses. Además, los pagos de contado con estas tarjetas recibirán 500 puntos del programa BCR Plus.

Los clientes que paguen por la aplicación o la oficina virtual podrán solicitar el envío de los documentos mediante Correos de Costa Rica por ₡2.900. El plazo anunciado es de tres días para la Gran Área Metropolitana y cinco días fuera de ella.

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También podrán escoger una oficina del BCR para retirarlos a partir del mediodía del siguiente día hábil después del pago.

En el caso de empresas con flotillas de diez vehículos en adelante, el banco anunció una devolución del 1% del monto cancelado. Para las que registren más de 15 pagos de motocicletas, ofrecerá el emplasticado sin costo.

Si la etiqueta del marchamo digital se daña, se pierde o se instala incorrectamente, el duplicado deberá gestionarse directamente ante el Instituto Nacional de Seguros (INS).