Una hipótesis tan inusual como inquietante habría surgido durante la investigación de un homicidio ocurrido en la provincia de Cartago. Los agentes judiciales indagan si el hombre asesinado en Santa Rosa de Oreamuno habría pagado una suma de dinero para que otra persona acabara con su vida.

Esta posibilidad habría tomado fuerza luego de las primeras diligencias relacionadas con el crimen, que dejó a un hombre fallecido tras recibir al menos un impacto de bala en la cabeza.

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De acuerdo con la información conocida por AMPrensa.com, una fuente judicial cercana al caso señaló que los investigadores trabajan sobre esta particular línea de investigación, que cambiaría considerablemente la perspectiva sobre lo ocurrido.

Sin embargo, es importante aclarar que esta hipótesis no constituye una conclusión oficial y que todavía deben desarrollarse las pesquisas necesarias para determinar si realmente existió un pago para ejecutar el homicidio.

En 3 puntos Una hipótesis tan inusual como inquietante habría surgido durante la investigación de un homicidio ocurrido en la provincia de Cartago. Esta posibilidad habría tomado fuerza luego de las primeras diligencias relacionadas con el crimen, que dejó a un hombre fallecido tras recibir al menos un impacto de bala en la cabeza. Mientras tanto, el caso permanece bajo investigación y la aparente contratación de su propia muerte continúa siendo una hipótesis que las autoridades deben verificar.

Vecinos escucharon una detonación y alertaron a las autoridades

El caso comenzó cuando vecinos de Santa Rosa de Oreamuno escucharon una aparente detonación de arma de fuego y dieron aviso a las autoridades.

Tras recibir la alerta, una unidad de la Fuerza Pública se desplazó desde el sector de Cot hasta el lugar señalado. Al llegar, los oficiales encontraron a una persona que ya no presentaba signos vitales.

Posteriormente, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) asumieron la investigación y realizaron las primeras diligencias para recopilar información sobre las circunstancias del asesinato.

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Las pesquisas preliminares permitieron establecer que el fallecido presentaba al menos una herida de bala en la cabeza.

Una hipótesis que todavía debe comprobarse

La posibilidad de que la víctima hubiera pagado para que la asesinaran representa uno de los aspectos más delicados de esta investigación.

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Según la información proporcionada por una fuente judicial a este medio, los investigadores mantienen abierta esa hipótesis y buscan determinar qué habría motivado al hombre a tomar una decisión de esa naturaleza, así como quiénes habrían participado en el supuesto acuerdo.

Por ahora, no se conocen las razones que podrían explicar un eventual pago para cometer el crimen. Tampoco existe confirmación oficial de que esa versión corresponda efectivamente al móvil del homicidio.

El OIJ deberá avanzar con las diligencias correspondientes para determinar qué ocurrió realmente en Santa Rosa de Oreamuno y esclarecer si detrás de este asesinato existió un acuerdo previo entre la víctima y otras personas.

Mientras tanto, el caso permanece bajo investigación y la aparente contratación de su propia muerte continúa siendo una hipótesis que las autoridades deben verificar.

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