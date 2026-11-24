Muere en el Calderón Guardia hijo de “Pecho de Rata”: Policías custodian el hospital
Kisshner López falleció la tarde de este martes 24 de noviembre en el Hospital Calderón Guardia. Según información publicada por Diario Extra, el hombre no figuraba en causas penales ni estaba vinculado con el caso…
La muerte de Kisshner López, hijo de Edwin López Vega, conocido como “Pecho de Rata”, se reportó la tarde de este martes 24 de noviembre en el Hospital Calderón Guardia, en San José.
La información fue dada a conocer inicialmente por Diario Extra, que indicó, a partir de una fuente cercana a Grupo Extra, que el fallecimiento ocurrió mientras López permanecía en ese centro médico.
Según la publicación del medio, el hombre no aparecía relacionado con ninguna causa penal y tampoco figuraba como investigado o implicado en el expediente conocido como caso Riverside.
López era hijo de Edwin López Vega, quien fue extraditado a Estados Unidos y es conocido con el alias de “Pecho de Rata”.
Fuerza Pública mantiene presencia en el hospital
Tras conocerse el fallecimiento, varios oficiales de la Fuerza Pública se desplazaron hasta el Hospital Calderón Guardia, donde permanecían custodiando el sitio.
De acuerdo con la información divulgada por Diario Extra, la muerte se habría producido por causas naturales, debido a que López estaba a la espera de un procedimiento médico que no llegó a realizarse a tiempo.
No obstante, esta versión corresponde a la información preliminar conocida sobre el caso y deberá distinguirse de una eventual confirmación médica oficial.
Por ahora, se desconocen mayores detalles sobre las circunstancias que rodearon el fallecimiento y las razones específicas por las que se mantiene presencia policial en el centro hospitalario.
La información sobre el deceso fue publicada inicialmente por Diario Extra, medio al que corresponde el crédito por la primicia.